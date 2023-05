Norderstedt. Ein Mann in Arbeits-Montur, mit breiten Hosenträgern und Schiebermütze auf dem Kopf guckt im Hamburger Hafen über die Elbe zum Michel. An ihn lehnt sein Alter Ego als gezeichnete Figur. Sie besteht aus Konturen, in deren weißer Körperfläche rote, blaue und schwarze Linien im Zickzack laufen, sich teilweise kreuzen, ähnlich einem Schneider-Schnittmuster.

Wer nun denkt, das Ganze ist ein Bild vom Musical-Theater „König der Löwen“ mit Blick auf den Michel, irrt. Es ist Teil des „Kunstprojekts Walls of Vision“ und prangt hoch oben am Parkdeck der Straße Am Tarpenufer am Schmuggelstieg auf einer ehemals weißen Wohnhaus-Wand und soll – nächste Überraschung – „junge Menschen für die bildende Kunst begeistern“, wie der Verein Norderstedt Marketing schreibt.

Norderstedt: Wie kommt der Hamburger Hafen in den Schmuggelstieg?

Das Bild ist keineswegs neu. Es ist eine Kopie des Gemäldes „Mittagsstunde im Hamburger Hafen“, das der Hamburger Künstler Paul Kayser 1904 malte. Allerdings ohne Schnittmuster-Figur.

Die Fassaden-Malerei ist ein Projekt von Norderstedt Marketing mit der Dr. Hans Riegel Stiftung. „Norderstedt Marketing ist es gelungen, das mit dem Deutschen Kulturförderpreis ausgezeichnete Projekt der Dr. Hans Riegel Stiftung nach Norderstedt zu holen“, schreibt Norderstedt Marketing in einer Pressemitteilung. Die Riedel Stiftung will „die Pflege, Erhaltung und Erschließung von Kunst- und Kulturwerten für die Öffentlichkeit langfristig unterstützen“. Und: „Mit dem Kunstprojekt ,Walls of Vision’ gelangt durch Kreativität, Diskurs und Naturverbundenheit Kunst verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung.“

Norderstedt: Das Wandgemälde soll zu Diskussionen anregen

Sogenannte Urban Art Künstler, also Künstlerinnen und Künstler, die den Raum einer Stadtgesellschaft für ihre Kunst nutzen, übertragen mit ihrer „Fassadenkunst“ historische Kunstwerke in die heutige Zeit. Das heißt, sie malen bekannte Kunstwerke ab, übertragen sie großflächig auf Wandflächen und wollen diese damit zu Blick- und Treffpunkten machen, zu Diskussionen anregen und die Vergangenheit mit der Zukunft in Einklang bringen.

Die weiße Wohnhaus-Fassade im Einkaufsquartier Schmuggelstieg hat das Künstler-Duo „Aphenoah“ mit Oliver Hollatz und Noah Kauertz mit der Kopie des Kayser-Werks bemalt und durchaus mit dem Schnittmuster-Mann eine eigene Interpretation gestaltet. Die hat allerdings mit dem Schmuggelstieg an sich so wenig zu tun wie das Hafen-Motiv selbst.

Norderstedt: Kunstobjekt soll den Schmuggelstieg aufwerten

Der Eigner des Gebäudes, die Unternehmensgruppe Hermann Friedrich Bruhn, hat die Fläche oberhalb des Parkdecks, Höhe „Dat Backhus“, für diese Aktion langfristig und kostenfrei zur Verfügung gestellt.

„Das Wandgemälde wertet den Standort Schmuggelstieg optisch noch weiter auf“, sagte Kay Brahmst von der Unternehmensgruppe. Das Einkaufsquartier Schmuggelstieg hat diese Aufwertung auch bitter nötig, lädt doch die Fassaden-Gestaltung unterhalb des Parkdecks bislang nicht gerade zum Bummeln und Verweilen ein. Wie das Projekt allerdings junge Menschen für Kunst begeistern soll, bleibt ungeklärt.