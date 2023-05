Nach drei Jahren Pause wird mit Mallorca-Stars wie Mickie Krause und Peter Wackel gefeiert. Wie man an Karten kommt.

Bad Segeberg. Gut, bis Oktober ist es noch ein Weilchen hin. Aber schon ab Montag, 8. Mai, kann man sich Karten reservieren für das Oktoberfest bei Möbel Kraft in Bad Segeberg – das größte Fest dieser Art im Norden. Das findet nach drei Jahren Corona-Pause erstmals wieder statt. Mit von der Partie ist dann erneut Mallorca-Sänger Peter Wackel und diesmal auch sein Kollege Mickie Krause. Und auch Anna Maria Zimmermann tritt auf.

2019 erreichte das Oktoberfest bei Möbel Kraft die Rekord-Besucherzahl von 61.000. Dieses Jahr könnte die Marke geknackt werden. Schließlich mussten Dirndl und Lederhose drei Jahre lang im Schrank hängen bleiben. Außerdem ist Mickie Krause dabei, mit seinen Promille-Hits wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“ oder „Geh mal Bier hol’n“. Er wird am 15. September das Oktoberfest des Möbelhauses eröffnen.

Bad Segeberg: Kartenreservierung für Oktoberfest bei Möbel Kraft startet

Oktoberfest Bad Segeberg: Schlagersänger Peter Wackel ist mit dabei.

Peter Wackel, der Lieder wie „Malle ist nur einmal im Jahr“ im Gepäck hat, tritt am 22. September auf. Am 29. September singt Party-Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann („Zusammen sind wir eins“) vor erwarteten 4500 Gästen.

Oktoberfest Möbel Kraft: Anna-Maria Zimmermann tritt am 29. September auf.

Für weitere Unterhaltung sorgen der Musikzug Großenaspe am 17. September und die Blaskapelle REH Gazer am 24. September. Am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, machen die Wacken Firefighters das Festzelt zum Festival. Denn sie spielen traditionell zur Eröffnung des Metal-Festivals „Wacken Open Air“.

Oktoberfest Bad Segeberg: Bürgermeister Toni Köppen kommt zum Fassanstich

Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen sticht am 15. September das Fass an. Eine Maß Bier ist zum moderaten Preis von 8 Euro zu haben. Dazu bietet der Gastronomiechef Gerd Hanke bajuwarische Spezialitäten wie Weißwurst, Leberkäse, Krustenbraten, Wiesenschnitzel und gegrillte Schweinshaxen. Damit die Vegetarier nicht in die Röhre gucken und die Süßspeisenliebhaber nicht leer ausgehen, gibt es Kaiserschmarrn.

Nach der Corona-Pause ist das Festival umweltbewusster geworden. Einweggeschirr gibt es in diesem Jahr nicht, genauso wenig wie Plastikstrohhalme. Stattdessen gibt es Strohhalme aus Papier, Porzellangeschirr und Getränke nur in Gläsern. Für die Bierkrüge müssten die Gäste Pfandgeld zahlen. Erstmals können die Speisen und Getränke auch digital oder mit Bankkarte gezahlt werden.

Oktoberfest Möbel Kraft: So kann man Karten reservieren

Wer jetzt Lust auf das Fest bekommen hat und kein Risiko eingehen möchte, sichert sich ab Montag, 8. Mai, Tickets. Interessenten schreiben eine E-Mail an events@moebel-kraft.de.

Wer nach dem Spektakel noch nicht genug vom Feiern bekommen hat, kann aufatmen. Denn direkt nach dem Oktoberfest steigt vom 13. bis 15. Oktober das Festwochenende zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg.

Bad Segeberg: Nach dem Oktoberfest gibt es noch eine Blaulicht-Party

Den 13. Oktober feiert die Wehr mit einem Feuerwehrball für geladene Gäste. Am 14. Oktober folgt von 17 bis 1 Uhr eine öffentliche Blaulicht-Party mit DJ-Musik. Der Eintritt ist frei. Das Festwochenende endet am 15. Oktober mit einem Frühschoppen und Musik des Landes-Feuerwehrorchesters sowie des Musikzuges Großenaspe.