Flohmärkte - Hier gibt es jede Menge Schnäppchen

Kreis Segeberg. Die Zeit der Flohmärkte hat wieder begonnen. Schon im April konnten die ersten Schnäppchen gemacht werden, aber jetzt geht es erst richtig los. Im ganz Kreis Segeberg locken die Märkte wieder Tausende von Besuchern an. In vielen Orten wird Trödel angeboten. Das Hamburger Abendblatt gibt eine Terminübersicht auf die kommenden Flohmärkte in der Region.

Flohmärkte: Bares für Ramsch und Rares – hier gibt’s super Schnäppchen

Wer kaufen und verkaufen will, sollte nichts dem Zufall überlassen. Es gibt jede Menge Tricks, um Käufer oder Verkäufer zu beeindrucken. Zum Beispiel: Ein richtig hässliches Teil auf den Tisch stellen – das lockt garantiert Käufer an. Kostenlos Süßigkeiten anbieten – das hilft garantiert. Miese Laune verschreckt die Kundschaft - als bitte stets lächeln.

Auch Kinder können auf Flohmärkten mit dem Verkauf von ausgedienten Spielsachen, Büchern und Kleidung ihr Taschengeld aufbessern.

Käufer sollten das beachten: Pokerface aufsetzen und das begehrte Stück nicht zu lange anstarren. Außerdem: Der Wert von bestimmten Waren kann schnell im Internet gecheckt werden. Vielleicht helfen diese Tricks beim nächsten Flohmarktbesuch ein wenig.

Flohmärkte im Mai: Obi, Famila und ein Oldtimer-Treffen

Sonntag, 7. Mai, beim Tierschutzverein Bad Segeberg, Neuland 2, von 10 bis 13 Uhr.

Sonntag, 7. Mai, in Bad Bramstedt auf den Parkplätzen des Famila-Marktes am Lohstücker Weg von 8 bis 16 Uhr.

Sonnabend, 13. Mai, Wohnprojekt „Haus an den Auen“ in Bad Bramstedt, Oskar-Alexander-Straße 24, 10 bis 16 Uhr.

Sonntag, 14. Mai, auf dem Parkplatz beim Obi-Baumarkt in Norderstedt an der Niendorfer Straße 85 von 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 21. Mai, auf dem Famila-Parkplatz in Norderstedt, Stormarnstraße 33, von 8 bis 15 Uhr.

Sonntag, 21. Mai, in Kaltenkirchen auf dem Festplatz an der Holstentherme, Norderstraße, von 7 bis 16 Uhr.

Sonntag und Montag, 28. und 29. Mai, gibt es ein Pfingst-Oldtimertreffen mit Teile-, Trödel- und Antikmarkt in Traventhal auf dem Landgestüt von 9 bis 18 Uhr (Eintritt 12 Euro).

Kleidungsstücke sind auf jedem Flohmarkt begehrt. Wer will, kann sich für wenig Geld neu einkleiden.

Flohmärkte im Juni: Gebrauchtes bei Möbel Kraft

Sonntag, 11. Juni, auf dem Marktkauf-Parkplatz in Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstraße 7, von 6 bis 18 Uhr.

Sonntag, 11. Juni, auf dem Möbel-Kraft-Parkplatz in Bad Segeberg an der Ziegelstraße von 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 18. Juni, auf dem Parkplatz beim Obi-Baumarkt in Norderstedt an der Niendorfer Straße 85 von 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 25. Juni, auf dem Famila-Parkplatz in Norderstedt, Stormarnstraße 33, von 8 bis 15 Uhr.

Flohmärkte im Juli: Schnäppchenjagd auf der Rennkoppel

Sonntag, 2. Juli, am Schmuggelstieg und Tarpenufer in Norderstedt von 8 bis 17 Uhr.

Sonntag, 9. Juli, auf dem Marktkauf-Parkplatz in Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstraße 7, von 6 bis 18 Uhr.

Sonntag, 16. Juli, auf der Rennkoppel in Bad Segeberg an der Eutiner Straße von 10 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im August: Immer wieder sonntags auf dem Baumarkt-Parkplatz

Sonntag, 6. August, auf dem Parkplatz beim Obi-Baumarkt in Norderstedt an der Niendorfer Straße 85 von 6 bis 16 Uhr.

Sonntag, 13. August, auf der Rennkoppel in Bad Segeberg an der Eutiner Straße von 10 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im September: Rares und Ramsch auf dem Recyclinghof

Sonntag, 3. September, auf dem Famila-Gelände in Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 13, von 8 bis 16 Uhr.

Sonntag, 3. September, auf dem Seefest an der Seepromenade in Bad Segeberg.

Sonnabend, 9. September, in Schmalfeld auf dem WZV-Recyclinghof von 9 bis 12 Uhr.

Sonntag, 10. September, auf dem Marktkauf-Parkplatz in Henstedt-Ulzburg, Gutenbergstraße 7, von 6 bis 18 Uhr.

Sonntag, 17. September, auf der Rennkoppel in Bad Segeberg an der Eutiner Straße von 10 bis 16 Uhr.

Flohmärkte im Oktober: Schnäppchenjagd am Tag der Deutschen Einheit

Sonntag, 1. Oktober, in Kaltenkirchen auf dem Festplatz an der Holstentherme, Norderstraße, 7 bis 16 Uhr.

Dienstag, 3. Oktober, am Schmuggelstieg und Tarpenufer in Norderstedt von 8 bis 17 Uhr.

In diesem Jahr gibt es keinen Großflohmarkt in Henstedt-Ulzburg

Der Großflohmarkt HU-Verkauft, der sich über das gesamte Gemeindegebiet von Henstedt-Ulzburg erstreckt, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Verein „Henstedt-Ulzburg bewegt“ hat den Markt offiziell abgesagt, weil es den etwa 20 aktiven Mitarbeitern des Vereins wegen der Vielzahl von anderen Veranstaltungen im Laufe des Jahre nicht möglich ist, ihn zu organisieren.