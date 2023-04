Norderstedt. Lambo hatte eine Wunde am Fuß, als er von den Mitarbeitenden des Vereins Straßentiger in Norderstedt aufgenommen wurde. Der Kater streunte schon länger in Langenhorn herum, unkastriert und nicht gechipt. Er hat schon den ein oder anderen Kampf hinter sich – darauf lässt der Zustand seiner Ohren schließen. Die Wunde am Fuß ist mittlerweile verheilt.

Anfangs ist Lambo zurückhaltend, aber nach ein paar Tagen mutiert er zum Schmusekater und kann gar nicht genug Kuscheleinheiten bekommen. Er lässt sich sehr gern bürsten.

Tierheim Norderstedt: Verletzt und kampferprobt: Dabei will Lambo nur schmusen

Er ist etwa sechs Jahre alt und mittlerweile auch kastriert. Sein Immunsystem braucht etwas Unterstützung, entsprechende Mittel fürs Futter gibt der Verein Straßentiger den neuen Besitzern gern mit.

Lambo sucht ein Zuhause mit Freigang in verkehrsruhiger Lage. Andere Katzen braucht er nicht und duldet er auch nicht, er möchte die alleinige Aufmerksamkeit und Kuscheleinheiten der Menschen bekommen. HA

Vermittlung: Straßentiger Nord, 040/33 38 88 83, www.strassentiger-nord.de

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.