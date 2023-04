Auf Hof Rehders in Norderstedt beginnt am Freitag die Saison. Was das kostet, wo man sich anmeldet und was man tun muss.

In den Mietgärten auf dem Hof Rehders in Norderstedt können Städter ihr eigenes Gemüse ziehen.

Norderstedt. Wer zu Hause auf Grünflächen verzichten muss, aber davon träumt, in die selbst geerntete Möhre beißen zu können, der kann seinen Wunsch in einem Mietgarten auf dem Hof Rehders In Norderstedt ausleben und dort sein eigenes Gemüsebeet pflanzen. Nach dem Motto „Raus aus den vier Wänden und rein ins Beet!“ kann man auf dem Hof eine Saison lang das Gärtnern ausprobieren und den Gemüseanbau erlernen.

Bei einem Vor-Ort-Termin am Freitag, 28. April, von 17 Uhr an, können die Hobbygärtner ihr Stück Erde übernehmen. Das Projekt wird von der Organisation „meine Ernte“ organisiert, die in Hamburg mit noch zwei weiteren Standorten in Barsbüttel und Moorwerder zusammenarbeitet.

Norderstedt: Mietgärten – Wo Städter ihr selbstgezogenes Gemüse ernten

Landwirtin Kathrin Rehders ist in Norderstedt die Ansprechpartnerin für die Hobbygärtner.

Foto: meine ernte

Zwischen drei Gärten kann man wählen: Es gibt den kleinen Gemüsegarten, der mit seinen 45 Quadratmetern für ein bis zwei Personen geeignet ist (259 Euro pro Saison), den Familien-Gemüsegarten (90 qm, 2-5 Personen, 479 Euro) und den Mini-Gemüsegarten (20 qm, eine Person, 159 Euro).

Wem der grüne Daumen fehlt, muss nicht um sein Gemüseglück bangen: Bei Saisonbeginn sind die Mietgärten bereits professionell von Bäuerin Kathrin Rehders angelegt. Beete mit über 20 Gemüsesorten warten auf die Hobbygärtner. Je nach Gartengröße können die Hobbygärtner zwischen 2 und 8 Quadratmeter ihre Gartens als Wunschbeet bestellen. Außerdem: Gartengeräte und Wasser werden gestellt, dazu gibt es den Austausch mit anderen Gärtnern.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Norderstedt: Bis zu 20 Gemüsesorten sind in den Parzellen schon angepflanzt

Bis zu 20 Gemüsesorten werden in den Gärten von Bauern professionell angepflanzt - nur um die Aufzucht müssen sich die Hobbygärtner kümmern.

Foto: meine ernte

„Jedem die Chance bieten zu erleben, wie Gemüse wächst und die Natur und Landwirtschaft besser verstehen lernen, das finde ich wunderbar“, sagt Kathrin Rehders. Der Hof ist in fünfter Generation im Familienbesitz und bietet neben den Ackerflächen und Gemüsegärten auch frische Eier, Honig, Fruchtaufstriche und weitere Produkte an. Die Gemüsegärten befinden sich direkt hinter dem Hof. Der 85 Hektar umfassende Hof ist auf Grünland, Roggen, Mais, Wintergerste und Raps spezialisiert.