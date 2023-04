Hilfe für die CDU: Daniel Günther kommt zum Wahlkampf nach Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Umfragen weisen ihn regelmäßig als einen der beliebtesten Politiker nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch bundesweit aus. Mit Daniel Günther bekommt die CDU in Henstedt-Ulzburg nun prominente Unterstützung im Kommunalwahlkampf. Der 49 Jahre alte Ministerpräsident von Schleswig-Holstein kommt aber nicht als Regierungschef, sondern ausdrücklich als Landesvorsitzender in die Großgemeinde, wie die Christdemokraten vor Ort betonen.

Gemeindevertreter Waldemar Bianga hatte frühzeitig in Kiel angefragt und erhielt eine positive Antwort. Und so ist Daniel Günther am Freitag, 28. April, auch in Biangas Wahlkreis zu Gast. Ab 18 Uhr veranstaltet die Partei am Norderkamp 7 ein Grillfest, Günther soll ab 19 Uhr dabei sein.

CDU: Daniel Günther kommt zum Wahlkampf nach Henstedt-Ulzburg

Dann steht er für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung über wichtige Themen des Kommunalwahlkampfes, will für die Kandidatinnen und Kandidaten der Partei in Henstedt-Ulzburg werben. Das Grillfest ist öffentlich, eine Anmeldung nicht nötig.