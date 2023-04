Erfolgreiches Benefiz-Golf-Turnier des Lions Club Alveslohe. Wem das Geld zugute kommt, und was das nächste Turnier stattfindet.

Alveslohe. Strahlender Sonnenschein prägte das 28. Benefiz-Golf-Turnier des Lions Club Alveslohe auf dem malerisch gelegenen Gut Kaden. Knapp 100 Spielerinnen und Spieler aus ganz Norddeutschland hatten gemeldet, 92 gingen jeweils in Zweier-Teams auf die Runde. „Zwei Teilnehmer kommen sogar aus Dänemark und Kanada, und aus unseren Reihen sind fünf ‚Löwinnen‘ dabei“, freute sich Katja Pütz, Organisatorin und Vorjahres-Präsidentin des rein weiblichen Lions Clubs.

Bei den Startern waren etliche „Wiederholungstäter“ dabei. Elia Reincke etwa nahm bereits zum zwölften Mal an dem Benefiz-Turnier teil.

Golfturnier: Gut Kaden – Sonnenbrand und 15.000 Euro für den guten Zweck

„Neben dem guten Zweck wollte ich mir eine Runde auf diesem großartigen Platz ebenso wenig entgehen lassen wie die sensationelle Verpflegung durch die Lions-Ladies“, betonte der Hamburger. Die waren mit ihren knallgelben Jacken nicht zu übersehen.

Sie sorgten auch für allerlei handgemachte Leckereien, die ebenso im Startgeld von 120 Euro enthalten waren wie das anschließende Programm. Denn nach sechs Stunden intensivem Golfspielen, das mancher Sportler mit einem leichten Sonnenbrand beendete, ging es zum Abendessen samt Siegerehrung ins Herrenhaus.

Benefiz-Golfturnier: Maß-Pullover und hochwertige Tombola-Preise

Das Team Andrea Logemann und Pamela Lohse gewann mit 55 Nettopunkten vor Pietro Blasi und Dieter Mehrens (50 Punkte), Stephan Ruchhöft und Frank Dittmann (44 Punkte) kamen auf Platz drei. Neben stylischen Beton-Pokalen in Weinkühlerform, designt von Jens Wiechmann aus Kaltenkirchen, gab es erstmals auch Gutscheine für Restaurantbesuche und einen Maß-Pullover sowie 100 hochwertige Tombola-Preise.

Aus den Gesamteinnahmen des Tages übergab Lions-Präsidentin Sabine Lemke wie in den Vorjahren mit Hochachtung für deren Arbeit einen Scheck über 15.000 Euro an den Verein Don Bosco-Haus in Mölln. Die Vorsitzende Petra Harms war überwältig von der großzügigen Spende, die 165 Bewohnern der Therapie- und Fördereinrichtung für Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen zugute kommt.

Golfturnier: Im Juni wird auf Gut Kaden erneut für den guten Zweck gespielt

„Wir sind für jede Hilfe dankbar, da wir keine öffentliche Förderung erhalten. Jeweils für die Hälfte des Betrages werden wir unseren barrierefreien Außenbereich mit Wassermatschtisch, Rutschbahnen und Rolli-erfahrbaren Hochbeeten ergänzen sowie in digitale Technologien, wie etwa ein Gerät zur Augensteuerung eines Computers, investieren, damit Menschen mit Behinderungen möglichst selbstbestimmt leben können.“

Und die Lions-Damen planen schon die nächste Aktion, um Spenden zu sammeln. Am 18. Juni findet der 6. Benefiz-Lauf im Kaltenkirchener Marschweg-Stadion statt. Infos und Nennungen unter https://alveslohe.lions.de.