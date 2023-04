Großenaspe: A 7 - Skodafahrer rammt Mercedes mit dreiköpfiger Familie

Autobahn 7 Richtung Flensburg war am Freitagabend auf zwei Spuren gesperrt. Vier Personen wurden verletzt.

Großenaspe. Wegen eines Auffahrunfalls wurden am Freitagabend zwei Spuren der Autobahn 7 bei Großenaspe gesperrt, in Richtung Flensburg. Der Unfall passierte gegen 19 Uhr. Die Feuerwehren Großenaspe und Neumünster waren im Einsatz, außerdem Polizei und Rettungskräfte.

„Der Insasse eines Skoda ist auf einen Mercedes aufgefahren, in dem sich eine dreiköpfige Familie befand“, sagt Jan Stölting. Er ist der stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe und leitete den Einsatz am Freitagabend.

Großenaspe: A7 – Skodafahrer rammt Mercedes mit dreiköpfiger Familie

„Wir wurden um 19.21 Uhr alarmiert und waren mit etwa 30 Leuten vor Ort“, sagt Jan Stölting. Auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Neumünster seien vor Ort gewesen, wie auch Polizei und die Besatzungen mehrerer Rettungswagen.

Außerdem waren Leute der Feuerwehr Eckernförde am Unfallort. Das war kompletter Zufall und Glück im Unglück, wie Jan Stölting schildert: „Mitglieder der Eckernförder Feuerwehr hatten gerade ihr neues Einsatzfahrzeug abgeholt und waren auf der Autobahn unterwegs. Direkt vor ihnen passierte dann der Unfall. Sie sind gleich aus dem Wagen heraus und haben Erste Hilfe geleistet.“

Die vier Personen wurden nicht lebensgefährlich verletzt

Die vier beteiligten Personen seien zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurden alle in ein Krankenhaus in Neumünster gebracht. Der Skoda und der Mercedes wurden, so die Einschätzung von Jan Stölting, total zerstört.

Während der Rettungsarbeiten wurden zwei Fahrstreifen in Richtung Flensburg gesperrt, Autos konnten auf der dritten Spur an der Unglücksstelle vorbeifahren. Der Verkehr staute sich. Nach etwa einer Stunde konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.