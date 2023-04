Feuerwehr Norderstedt: Osterfeuer – Was verboten ist, was beachtet werden muss

Polizei und Feuerwehr sind am Osterwochenende in Alarmbereitschaft. Naturschützer fürchten „Scheiterhaufen für Tiere“.

Kreis Segeberg. Die Osterfeuer stehen bevor – zwischen Karfreitag und Ostermontag werden vielerorts im Kreis Segeberg die offiziellen und privaten Feuer lodern. Während sich viele aufs Feiern und Zusammensein am Feuer freuen, müssen andere die potenziell negativen Seiten im Blick halten.

Polizei und Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft, schließlich sind Verbrennungen, alkoholbedingte Raufereien oder unbeabsichtigte Brandauslösungen bei Osterfeuern keine Seltenheit. Der Kreisfeuerwehrverband teilt mit, dass 4635 Kameradinnen und Kameraden in den Einsatzabteilungen bereit stünden, um zu helfen.

Umweltschützer blicken der Brauchtums-Zündelei besorgt entgegen – sie fürchten um Tiere, die in den aufgeschichteten „Scheiterhaufen“ den Tod finden könnten und sehen die unnötige Feinstaubbelastung durch den Ruß kritisch. Wer also ein Osterfeuer macht, sollte folgende Regeln und Hinweise unbedingt beachten.

Vor dem Osterfeuer

Wer in Norderstedt ein Osterfeuer macht, muss dieses bis zum 4. April anmelden. Wer das unterlassen hat, muss das Zündeln sein lassen – spontanes Osterfeuer ist nicht! Ausgenommen sind kleinere Feuer wie ein Lagerfeuer oder auch der Feuerkorb. Wer in der Nähe von Reetdachhäusern, dem Wald, Mooren oder Heideflächen lebt, darf so oder so kein Feuer anzünden.

Das Osterfeuer am besten auf einem sandigen oder versiegelten Boden vorbereiten. Die Bodendecke auf Wiesen, Hängen und an Böschungen darf nicht abgebrannt werden. Ist dieses nicht möglich sollte im Vorwege der Boden ausreichend gewässert werden.

Osterfeuer werden alljährlich zum „Scheiterhaufen für Vögel, Insekten, Hasen und Kaninchen, Igel und Spitzmäuse“, teilt der Naturschutzbund mit. Tiere nutzen das vermeintlich sichere Holz- oder Reisigversteck als Zufluchtsort oder Nistmöglichkeit. Vögel, Igel und andere Tiere seien aktiv im Brutgeschäft, zahlreiche Insekten würden jetzt aktiv, die ebenfalls Unterschlupf in Reisighaufen suchen. Am Tag vor dem Abbrennen sollte durch ein Umschichten des Brennmaterials sichergestellt werden, dass alle sich dort angesiedelten Tiere ausreichend Gelegenheit zur Flucht haben.

Was darf verbrannt werden?

Ausschließlich unbehandeltes Holz sowie trockene Zweige und Äste. Obwohl es immer wieder dazu missbraucht wird: Osterfeuer dürfen nicht dazu genutzt werden, Pflanzenmaterial aller Art oder andere Abfälle zu verbrennen. Brennmaterial darf im Zeitraum 01.03-30.09 nicht geschnitten werden um Knicks,Bäume, Hecken, Büsche zu schonen (Bundesnaturschutzgesetz) lackiertes Holz, Pappen und Kartonagen.

Absolut verboten: Behandeltes Holz, lackiertes Holz, Pappen oder Kartonagen. Besonders Kunststoffe, Farbreste, Altöle, Lösungsmittel, Gummireifen oder auch Dachpappen, den sie setzen bei der Verbrennung hochgiftige und gesundheitsschädliche Gase frei. Auch das Anzünden mit Benzin birgt Verletzungsgefahr (Stichflammen!) und es ist schädlich für die Umwelt, da eine Verseuchung des Grundwassers durch verkipptes Benzin droht. zum Anzünden Stroh oder andere leicht brennbare Naturmaterialien verwenden.

Wenn die Feuer brennen

Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide am Deckerberg in Norderstedt.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Harksheide

Der Notruf 112 dient ausschließlich für die Meldungen von Not- und Unfällen. Wer sich also über ein (ungefährliches) Osterfeuer an sich aufregt oder von der Rauchentwicklung gestört fühlt, sollte nicht den Notruf bemühen. Bei einem Notruf dieser Art wäre es nämlich Aufgabe der Feuerwehren, dieses zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten! Bei Meldungen von Brauchtumsfeuern sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle gebunden und können so nur verzögert weitere und potenziell lebensnotwendige Notrufe entgegennehmen.

Das Osterfeuer muss mindestens 100 Meter von Gebäuden entfernt liegen, zu reetgedeckten Häusern 200 Meter Abstand. Zu verkehrsreichen Straßen und Bahnlinien sollten 200 bis 300 Meter Abstand gehalten werden, damit die mögliche Rauchentwicklung dort nicht zu Behinderungen und Gefahren führt. Feuerwehrzufahrten dürfen keinesfalls durch abgestellte Autos oder Partyzelte verstellt werden. Zufahrten regelmäßig kontrollieren.

Es dürfen keine Gefahren für die Nachbarschaft entstehen. Während des Abrennens ständig auf das Feuer achten. Müßig zu betonen, dass dabei Kinder und alkoholisierte Personen besonders im Fokus stehen sollten.

Was ist bei Notfällen und Verbrennungen zu tun?

Im Notfall zählen Sekunden. Kleinere Verbrennungen sofort mit Wasser kühlen: Maximal zehn Minuten lang Leitungswasser mit 10 bis 20 Grad Celsius. Bei großflächigen Verbrennungen und auf der Haut haftenden Substanzen sollte nur primär abgelöscht werden. Sofort den Notarzt über die Notrufnummer 112 alarmieren. Gerät das Feuer außer Kontrolle, sofort die Feuerwehr über Notruf 112 alarmieren.

Wenn die Flammen erloschen sind

Wenn das Osterfeuer heruntergebrannt, die letzte Wurst gegrillt und das letzte Bier getrunken ist, dann sollte die Glut vollständig abgelöscht werden. Es muss sichergestellt sein, dass sich diese nicht wieder selbstständig entfacht. Und am Tag danach sollte die Feuerstelle im Sinne aller gereinigt werden.