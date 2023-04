Norderstedt. Der Winter ist weitestgehend überstanden – gleichsam fällt nun auch der Startschuss für diverse Straßenbauarbeiten in der Stadt Norderstedt. Gleich nach Ostern starten am Dienstag, 11. April, Asphaltierungsarbeiten auf drei unterschiedlichen Straßen in drei Stadtteilen in Norderstedt.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner sind die Arbeiten mit Beeinträchtigungen, Lärm und Verkehrsbehinderungen verbunden. Und wenn sich das Wetter ungünstig entwickelt, können sich die geplanten Arbeiten verschieben oder verlängern.

Baustellen Norderstedt: Neuer Asphalt – Drei Straßen werden nach Ostern gesperrt

Falkenbergstraße: Im Norderstedter Stadtteil Harksheide erhält die Falkenbergstraße eine neue Fahrbahndecke, zwischen Harckesheyde im Norden und dem Kreisel Falckenbergstraße und Langenharmer Weg im Süden. Die Sanierung wurde von der Stadt in drei Abschnitten unterteilt. Der erste Bauabschnitt beginnt am Dienstag, 11. April, 6 Uhr, und soll am Sonntag, 16. April, 4 Uhr, abgeschlossen sein.

Gestartet wird am Kreisel Langenharmer Weg bis Höhe Wollgrasweg. Der zweite Bauabschnitt zwischen Wollgrasweg und Heidkoppel soll am Montag, 17. April, 6 Uhr, beginnen und am Sonnabend, 22. April, 4 Uhr, enden. Die Asphaltierung des nördlichen Bauabschnittes bis zur Heidkoppel ist zwischen Montag, 24. April, 6 Uhr, und Sonnabend, 29. April, 4 Uhr, geplant.

Autos rechtzeitig umparken – Grundstücke können nicht angefahren werden

Alle Bauabschnitte werden unter Vollsperrung des jeweiligen Bereichs für den Verkehr bearbeitet. Umleitungen entlang der Ulzburger Straße (Westroute U 1 und U4) beziehungsweise Schleswig-Holstein-Straße (Ostroute, U2 und U3) sind vor Ort ausgeschildert.

Die vom Baustellenbereich aus anzufahrenden Grundstücke inklusive der dann betroffenen Sackgassen Am Wilden Moor, Moorreihe, Wollgrasweg, Sonnentauweg, Margeritenweg, Am Stadtpark, Schafgarbenweg, Sauerampferweg, Moorweg können während der jeweiligen Vollsperrung nicht angefahren werden. Wer sein Auto benötigt, sollte es rechtzeitig umparken.

Baustellen Norderstedt: Rettungsdienste kommen trotz Baustelle durch

Tannenhofstraße: Der südliche Abschnitt der Straße in Garstedt wird von der Einmündung Ohechaussee bis Hausnummer 75 von Dienstag, 11. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 12. April, asphaltiert und deswegen für den Verkehr gesperrt. Grundstücke von Anliegenden sind in dem genannten Zeitfenster nicht anfahrbar, Autos müssen rechtzeitig umgeparkt werden.

Buchenweg: Die Straße wird im Stadtteil Norderstedt-Mitte wird in der Zeit von Dienstag, 11. April, bis voraussichtlich Freitag 14. April, asphaltiert und deswegen im Abschnitt zwischen der U-Bahn-Brücke und Platanenweg für den Verkehr vollständig gesperrt. Eine Zufahrt zum Krippenhaus Buchenweg, zum Platanenweg und zur Flüchtlingsunterkunft ist während der Bauphase nicht möglich. Grundstücke von Anliegenden sind in dem genannten Zeitfenster ebenfalls nicht anfahrbar. Auch für den Fuß- und Radverkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.