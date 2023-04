Segeberger Kliniken: Auch Corona konnte die ersten Pflegefachfrauen nicht stoppen

Bad Segeberg. In der Pflege ist der Bedarf nach Veränderung allgegenwärtig. So ist zum Jahresanfang 2020 das Pflegeberufegesetz (PflBG) in Kraft getreten, welches die Berufsbilder Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege vereint und eine generalisierte Ausbildung ermöglicht. Ab sofort können die Auszubildenden Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen pflegen.

Vor Kurzem konnten auch die Segeberger Kliniken ihren ersten Jahrgang Pflegefachfrauen gebührend feiern. Die sieben Absolventinnen wurden bei der Examensfeier im hauseigenen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe ausgezeichnet: „Wäre dieser Kurs ein Wein, dann würde man von einem besonderen Jahrgang sprechen“, hebt die Personalleiterin der Kliniken, Kirsten Tödt, hervor.

Segeberger Kliniken: Corona konnte die ersten Pflegefachfrauen nicht stoppen

Und das gleich in zweierlei Hinsicht: Die Absolventinnen, die jetzt erfolgreich ihr Examen absolviert haben, gehören bundesweit zum ersten Abschlussjahrgang mit der neuen Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“. Zum anderen war ihr Kursbeginn von der Corona-Pandemie geprägt. Das bedeutete für die Schülerinnen während des Lockdowns: Online-Unterricht und Maskenpflicht, die erst unmittelbar vor der Zeugnisvergabe aufgehoben wurde.

Wie stolz die Kandidatinnen waren, verkündete die Kurssprecherin Babara Woitas in ihrer Dankesrede: „Nicht mal eine globale Pandemie konnte uns stoppen“, fasste sie euphorisch zusammen. Alle sieben Pflegefachfrauen werden von den Segeberger Kliniken übernommen.