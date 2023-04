Kreis Segeberg. Viel wird über die kriminellen Täterinnen und Täter in unserer Gesellschaft gesprochen – weniger über deren Opfer. Sie leiden oft still, über Jahre oder ein ganzes Leben lang. Wolfgang Schürer (80) ist einer, der seit über einem Jahrzehnt nur den Opfern zuhört und deren Schicksale begleitet. Schürer leitete bis Februar die Außenstelle Segeberg in der Opferschutzorganisation des Weißen Rings in Schleswig-Holstein. Er kann viel berichten über die Gewalt, das Elend, den Horror hinter den Türen Segeberger Haushalte.

Schürer und all die 164 ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Opferhilfe Weißer Ring in Schleswig-Holstein sind ausgebildet in der Krisenintervention und gut mit den Hilfsangeboten in ihrer Region vernetzt. Sie sind Ansprechpartner für Kriminalitätsopfer jeden Alters und jeglicher Problemlagen. Sie begleiten Opfer auf Wunsch zu Polizei und Gerichtsterminen, unterstützen beim Ausfüllen von Anträgen oder bieten im akuten Fall einfach Beistand an, solange es nötig ist. Der Weiße Ring leistet aber auch finanzielle Soforthilfe, wenn Opfer dringend etwas benötigen, aber mittellos sind. Außerdem gibt es „Hilfeschecks“ für eine psychologische oder anwaltliche Erstberatung.

Kriminalität: Horror hinter den Haustüren – ein Opferschützer packt aus

Wolfgang Schürer (80, Bild datiert aus dem Jahr 2016) leitete die Außenstelle Kreis Segeberg des Weißen Rings zwölf Jahre lang. Nun hat er die Leitung an Jens Neumann übergeben und engagiert sich noch in der Öffentlichkeitsarbeit für die Opferschützer.

Foto: Wolfgang Klietz

Zunächst präsentiert Wolfgang Schürer die nüchternen Zahlen des vergangenen Jahres über die Arbeit des Weißen Rings im Kreis Segeberg. „Wir hatten an die 140 Fälle, ein deutlicher Anstieg um etwa 20 Fälle im Vergleich zum Vorjahr. Und die überwiegende Anzahl der Menschen kam zu uns, weil sie Opfer von Körperverletzungen oder Sexualdelikten wurde.“ Schürers Statistik verzeichnet 45 Fälle von Körperverletzung und 43 Sexualdelikte.

Dazu kommen 51 weitere Fälle, unter anderem aus den Kriminalitätsbereichen Stalking (15), Betrug (8), Bedrohung (7), Einbruch und Raub (je 5), Diebstahl (4) und Tötungsdelikte (4). „Stalking steigt, Cyberkriminalität kommt dazu – aber die meisten Opfer unter den Fällen des letzten Jahres haben häusliche Gewalt erfahren“, sagt Schürer.

Die meisten Opfer, die sich beim Weißen Ring melden, sind weiblich

Der Landesverband des Weißen Rings in Schleswig-Holstein spricht von einer erschreckenden Zunahme der Fälle häuslicher Gewalt in 2022.

Foto: Frank May / picture alliance

Ein Trend, der sich auch bei den landesweiten Zahlen widerspiegelt, wie die Landesvorsitzende des Weißen Rings, Manuela Söller-Winkler berichtet. „Erschreckend ist, dass sich die Zahl der hilfesuchenden Frauen, die Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt geworden sind, gegenüber dem Vorjahr drastisch erhöht haben.“

Überhaupt sind die vom Weißen Ring betreuten Opfer mit großer Mehrheit weiblich. Von den 2022 landesweit 1586 Fällen des Weißen Rings waren dreimal so viele Frauen (1188) wie Männer (398). 2023 setze sich der Trend fort, sagt Söller-Winkler. Im Kreis Segeberg bestätigt sich das Bild: Von den 139 Opfern, die sich 2022 bei Schürer und seinen Kollegen meldeten, waren 111 Frauen.

Anonyme Fallbeispiele: Die Abgründe hinter den nüchternen Zahlen

Wenn Wolfgang Schürer von den Schicksalen der Opfer erzählt, wird erst deutlich, welche Abgründe sich hinter den nüchternen Zahlen auftun. „Da saß im vergangenen Jahr eine Frau bei mir, die 40 Jahre mit ihrem Mann zusammenlebte im Kreis Segeberg. Und jetzt erst hatte sie es geschafft, ihn zu verlassen“, sagt Schürer. Schon im ersten Jahr nach der Hochzeit hatte der Mann begonnen, die Frau regelmäßig zu schlagen. Vier Jahrzehnte ertrug die Frau die Gewalt, die Demütigung, das Leid – weil sie ihn doch eigentlich liebte.

„Wir sind für diese Frauen da. Auch wenn sie nach der Beratung wieder zu ihren Männern zurückkehren. Und zwei Monate später wieder da sind, erneut geschlagen wurden. Wenn sie sich scheiden lassen, wieder heiraten und sich wieder scheiden lassen – wir sind da und versuchen Hilfestellung zu geben“, sagt Schürer. Der Weiße Ring bringt die Frauen vorübergehend in Hotels unter, bis sie eine feste Bleibe haben, oder er übergibt sie an ein Netzwerk von langfristigen Hilfsangeboten.

Muslima drohte der Ehrenmord durch den Ex-Mann

Manchmal muss der Weiße Ring Dinge leisten, die an ein Zeugenschutzprogramm erinnern. „Eine Muslima kam zu uns, mit ihrem neuen Lebenspartner“, sagt Schürer. Der Ex-Mann der Frau konnte und wollte nicht akzeptieren, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Er hatte sie oft geschlagen, bis sie schließlich den Mut fand, zu flüchten. Die Angst vor einem Ehrenmord war da. „Und es waren auch Kinder im Spiel“, sagt Schürer.

Der Weiße Ring organisierte den geheimen Umzug in einen anderen Landkreis. Die Kosten, so sie vom Opfer nicht getragen werden können, finanziert der Weiße Ring – als zinsloses Darlehen. Im neuen, geheimen Zuhause konnte die Frau samt Kindern zur Ruhe kommen. „Manchmal muss auch eine Namensänderung sein. Wenn die Opfer auch das nicht bezahlen können, springt auch der Weiße Ring ein.“

Jugendlicher wurde von seinem Vater zur Prostitution gezwungen

Ein Jugendlicher aus dem Kreis Segeberg wurde von seinem Vater zur Prostitution gezwungen. Als der kleine Bruder an der Reihe sein sollte, konnte der Jugendliche nicht mehr schweigen.

Foto: Annette Riedl / dpa

Erschreckende Schicksale erleiden die minderjährigen Opfer sexueller Gewalt. Jede noch so undenkbare Perversion scheint hier real zu sein. „Ein Jugendlicher aus dem Kreis Segeberg meldete sich bei uns. Er berichtete, dass sein Vater ihn seit Jahren zur Prostitution zwinge“, berichtet Schürer. Der schwer traumatisierte Jugendliche kam aber nicht seinetwegen in die Beratung.

„Der Vater hatte begonnen, den jüngeren Bruder zu drangsalieren und diesen ebenfalls zur Prostitution zu zwingen – das wollte der große Bruder nicht mitansehen.“ Mit der Unterstützung des Weißen Rings schaffte es der Jugendliche, sich gegenüber der nichts ahnenden Mutter zu offenbaren. Gemeinsam gingen sie dann zur Polizei.

Sohn ersticht die Mutter – der kleine Bruder musste es mitansehen

Grundsätzlich ist der Kontakt zu Minderjährigen für den Weißen Ring schwierig. Weil der Verein ohne Einwilligung der Eltern mit den Kindern eigentlich nicht reden darf. Was aber, wenn die Eltern das Problem sind? „Wir suchen in solchen Fällen dann den engen Kontakt zum Jugendamt und zum Kinderschutzbund“, sagt Schürer.

Auch in den Bereichen Körperverletzung, Totschlag und Mord bleiben manchmal minderjährige Opfer traumatisiert zurück – auch wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind. „Wir hatten den Fall einer Großfamilie, da hatte einer der Söhne die Mutter erstochen“, berichtet Schürer. „Der kleine Bruder hatte die Tat mitansehen müssen.“

Psychologische Hilfe ist nur noch schwer zu bekommen

Wenn Minderjährige von sexueller Gewalt und Missbrauch betroffen sind, arbeitet der Weiße Ring eng mit den Jugendämtern, der Polizei und dem Kinderschutzbund zusammen.

Foto: Thomas Imo / picture alliance

Die Polizei bat den Weißen Ring um Unterstützung bei der Nachsorge. „Wir wollten der Familie und besonders dem offensichtlich traumatisierten Jungen psychologische Hilfe zukommen lassen. Doch die erwachsenen Männer der Familie gaben sich alle sehr stark und beteuerten, keine Therapie zu benötigen. Und der Vater sagte über seinen minderjährigen Sohn: ,Der braucht keine Hilfe, der packt das schon so.’ Wir durften uns schließlich wenigstens um die erschütterte Großmutter der Familie kümmern.“

In den allermeisten Fällen aber seien die Opfer von Körperverletzungen dankbar, wenn der Weiße Ring ihnen eine Psychotherapie vermittelt. Wobei das zunehmend schwieriger wird: „Früher hatte ich mit der Schön Klinik und zwei Ärzten dort eine Vereinbarung, dass wir Opfer zu einem zweistündigen Beratungscheck schicken dürfen – das geht nun nicht mehr“, sagt Schürer. Einer der Ärzte sei in Rente gegangen. Und Therapiegespräche sind generell rar, selbst kurze.

Psychisch belastete Menschen sorgen für falschen Alarm

Dass der Bedarf riesig ist und psychische Probleme bei den Menschen akut und weit verbreitet sind, das merkt Wolfgang Schürer auch in seiner Arbeit. „Psychisch belastete Menschen sorgen bei uns für viel Arbeit.“ Da ist die Frau, die berichtet in ihrem Haus unter den Belästigungen eines Mannes zu leiden, der große Maschinen laufen lasse und alles mit dem Gestank nach Öl verpeste. „Und dann bist du mehrfach vor Ort und da ist – nichts.“ Kein Mann, keine Maschinen, kein Gestank.

Oder die Dame, die klagte von der Polizei mit ihren Sorgen und Ängsten nicht ernst genommen zu werden. „In der Wache nachgehakt wurde uns berichtet, die Frau komme jeden Tag, wolle die Polizeistation übernehmen, weil sie ,Profilerin’ sei. Die Beamten waren ratlos, was sie tun sollten.“ Der Weiße Ring versuche, auch diese Menschen in therapeutische Behandlung zu vermitteln. Doch wenn die Einsicht fehlt, krank zu sein?

Weißer Ring: Kriminelle versuchen Hilfen abzuzocken

Der Weiße Ring ist über das bundesweit einheitliche Opfertelefon 116 006 für Kriminalitätsopfer zu erreichen, die Außenstelle Segeberg unter 0160/98 07 68 52.

Foto: Jens Büttner / dpa

Zuletzt berichtet Schürer, dass die Mitarbeitenden des Weißen Rings natürlich auch aufpassen müssen, nicht selbst Opfer zu werden. Denn wo immer es Geld zu holen gibt, da sind auch Menschen, die das ausnutzen wollen. „Eine Frau hatte mutmaßlich einfach kein Geld, um mit dem Zug von Hamburg nach Karlsruhe zu fahren“, sagt Schürer.

Die Frau meldete sich beim Weißen Ring und erzählte die Geschichte einer Freundin, Muslima, von Ehrenmord bedroht und nicht der deutschen Sprache mächtig. Diese müsse nach Karlsruhe fahren, zu Freunden, um sich in Sicherheit zu bringen, habe aber kein Geld. „Kommen Sie doch erstmal vorbei, dann reden wir über die Situation“, antwortet Schürer der Frau. Doch die lehnt ab, angeblich könne sie keinen Termin finden.

Ob man denn die Frau nicht direkt am Bahnhof treffen könne, um ihr das Geld für das Ticket zu geben? Sie könne allerdings nicht zum Dolmetschen dabei sein, weil sie verhindert wäre. Eine Nachfrage beim Weißen Ring in Hamburg ergab, dass die Dame es auch dort schon versucht hatte. „Schließlich stellten die Kollegen der Frau eine Falle und überführten sie.“

Der Weiße Ring hat 165 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schleswig-Holstein. Die Außenstelle Segeberg wird jetzt von Jens Neumann geleitet. Sie ist unter 0160/98 07 68 52 oder segeberg@mail.weisser-ring.de erreichbar. Über das bundesweit einheitliche Opfertelefon 116 006 erreichen Kriminalitätsopfer täglich von 7.00–22.00 Uhr Hilfe oder über www.weisser-ring.de.