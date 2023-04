Ein Braunes Langohr (Plecotus auritus) im Flug: In Henstedt-Ulzburg findet die Fledermausart jetzt jede Menge neuen Wohnraum.

Henstedt-Ulzburg. 40 Sommerquartiere für Fledermäuse hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg jetzt im Gemeindegebiet aufgehängt. Ziel ist es, den gefährdeten Tieren artgerechte Nisthöhlen zu bieten, die sie in der Natur immer seltener finden. Standorte der Kästen seien der Naturraum Siebenstücken, an der Lindenstraße und nahe der Straße Möschen. 28 Fledermaushöhlen mit zwei Einschlüpfen für kleinere Fledermausarten und zwölf selbstreinigende Großraumhöhlen bieten nun viel Platz für die Fledermäuse.

Und davon sind im Luftraum über Henstedt-Ulzburg einige unterwegs. Nachgewiesene Fledermäuse sind unter anderem der Große Abendsegler, die Rauhautfledermaus, das Braune Langohr, die Breitflügelfledermaus, die Zwergfledermaus und einige Arten der Gattung Myotis“, sagt Biologin Katja Rihm. Sie arbeitet für die Gemeinde im Bereich Grünplanung und Umwelt. Gemeinsam mit Ralf Damm vom Baubetriebshof hat sie die Nistkästen angebracht.

Henstedt-Ulzburg: 40 gute Kinderstuben für bedrohte Fledermausarten

Eine Fledermaus der Art „Großer Abendsegler“ liegt in einer Handfläche.

Foto: Frank Molter / dpa

„Die Großraumhöhlen werden unter anderem auch als Wochenstuben vom Großen und Kleinen Abendsegler sowie von der Wasserfledermaus, der Fransenfledermaus und dem Braunen Langohr genutzt“, sagt Rihm. „Die Auswahl der Nistkästen und Standorte erfolgte nach Beratung durch die NABU-Landesstelle Fledermausschutz und -forschung und den NABU Kisdorfer Wohld.“

Bei der Auswahl der Standorte musste auf das Vorkommen von Wasser, Insekten als Nahrungsquelle und natürlichen Leitstrukturen geachtet werden. „Daher habe ich Bereiche ausgewählt, die Teiche oder Regenrückhaltebecken aufzeigen“, sagt Rihm.

Fledermäuse finden kaum Nisthöhlen und immer weniger Insekten

40 Fledermauskästen haben Katja Rihm aus dem Sachgebiet Grünplanung und Umwelt und Ralf Damm vom Baubetriebshof im Gemeindegebiet angebracht.

Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Sie liegen alle an oder auf Ausgleichs- beziehungsweise Naturschutzflächen. Die Kästen wurden nur an gemeindeeigenen Bäumen entlang von Knicks als Leitstrukturen aufgehängt. Rihm: „Es soll für die 28 Kästen eine jährliche Reinigungsaktion geben.“ Im Rathaus überlegt man jetzt, das diese Reinigung der Reihe nach von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung erledigt werden könnte. „Um innerhalb der Verwaltung ein ‚Gespür‘ oder ein ‚Gefühl‘ für den Artenschutz zu fördern“, sagt Rihm.

In Deutschland gibt es insgesamt noch 25 Fledermausarten, von denen in Schleswig-Holstein nur noch etwa 15 Arten vorkommen. Rihm: „Leider gibt es seit den 1950ern einen starken Rückgang der Tiere und man bekommt die nacht- und dämmerungsaktiven Tiere immer seltener zu sehen.“

Naturschutz: Verwaltung plant Reinigungsaktion für alle Mitarbeitenden

Dies liege zum einen daran, dass ihre Nahrungsquelle – nämlich die Insekten – an Masse und Arten stark zurückgegangen sind, sagt die Biologin. „Zum anderen kommt ein Verlust an Lebensräumen hinzu. Die Fassaden und Dächer unser Gebäude werden zunehmend so abgedichtet, dass die Fledermäuse dort nicht mehr leben können. Zunehmend schwindet auch der große alte Baumbestand, der den Tieren Nischen und Höhlen als Lebensraum liefert.“

Fledermäuse stehen über die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien und das Bundesnaturschutzgesetz unter Schutz. Trotzdem sind viele gefährdet und stehen auf der Roten Liste Deutschlands oder Schleswig-Holsteins. Katja Rihm: „Mit unserer Aktion möchten wir als Gemeinde Henstedt-Ulzburg einen Beitrag zum Erhalt der Fledermäuse in Henstedt-Ulzburg leisten – in der Hoffnung, die gefährdeten Flugakrobaten auch zukünftig noch beobachten zu können.“