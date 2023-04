Kisdorf Unmut in Kisdorf: Flüchtlinge sollen Schulsporthalle räumen

FDP will Geflüchtete in Wohncontainern umsetzen. Das Unterbringungsproblem dürfe nicht auf Schulkinder abgewälzt werden.

Seit letztem Jahr ist die Mehrzweckhalle Ole Vogtei in Kisdorf eine Unterkunft für Flüchtlinge. Die FDP will, dass es nun eine andere Lösung geben soll.

Kisdorf. Die Mehrzweckhalle „Ole Vogtei“ in Kisdorf soll so schnell wie möglich wieder für den Schul- oder Breitensport genutzt werden können. Das fordert die FDP. Derzeit muss das Gebäude für die Unterbringung von Geflüchteten verwendet werden – das, so die Liberalen, sorge für zunehmenden Unmut in der Bevölkerung. „Es kann nicht alles auf die Kommunen abgewälzt werden, schon gar nicht zu Lasten unserer Schulkinder“, so Jörg Seeger, Spitzenkandidat der Partei für die Kommunalwahl.

Mittelfristige Lösungen zur Schaffung von Wohnraum seien Kindern nach zwei Jahren Corona-Lockdown nicht zumutbar. „Als kurzfristige Lösung bietet sich die Unterbringung in Wohncontainern an, bis dahin können eben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen werden.“ Die Halle müsse wieder frei werden.

FDP Kisdorf: Belegung der Sporthalle mit Flüchtlingen beenden

Unzufrieden ist die FDP auch mit der Situation im Amt Kisdorf. Wie berichtet, hatte es hier im Februar eine Razzia der Staatsanwaltschaft Kiel gegeben – der schwerwiegende Vorwurf: Betrug durch bewusste Missachtung von vergaberechtlichen Bestimmungen.

Ermittelt wird nicht nur gegen Mitarbeitende des Amtes, sondern auch gegen eine externe Steuerberatung. Zu Details schweigen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verwaltung. Die Folgen sind noch nicht absehbar. „Wir verlangen hier Transparenz und frühzeitige Aufklärung“, so Klaus Scheunert, Ortsvorsitzender der FDP.

FDP: Wolfgang Kubicki kommt in den Margarethenhoff

Passend dazu fordert die Partei im Wahlprogramm unter anderem, dass das Amt endlich ein Bürgerinformationssystem bekommen müsse – in anderen Verwaltungen ist das längst Standard.

Ihre Ideen für die Wahl wird die FDP am 14. April mit einem prominenten Gast präsentieren: Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, kommt nach Kisdorf. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Margarethenhoff.