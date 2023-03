Die neue Radaranlage befindet sich an der Segeberger Chaussee auf Höhe der Einmündung Am Böhmerwald, gegenüber einer Kita.

Verkehrsüberwachung Rotlichtblitzer in Norderstedt wird bald scharf gestellt

Norderstedt. Gesehen haben ihn vermutlich schon alle Autofahrerinnen und -fahrer, die täglich auf der Segeberger Chaussee in Norderstedt unterwegs sind: Der neue Rotlichtblitzer, den die Stadt gegenüber der Kindertagesstätte am Böhmerwald, direkt neben der Bushaltestelle, installiert hat, fällt natürlich auf. Wie berichtet, stand die Anlage bisher an der Kreuzung Poppenbütteler Straße/Hummelsbütteler Steindamm, unweit des Friedhofs Glashütte.

Dort war die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die bei Rotlichtverstößen noch erwischt wurden, allerdings eher gering. An der Segeberger Chaussee hingegen könnte das anders sein. Im Bereich der Kita gilt tagsüber Tempo 30 in westlicher Fahrtrichtung. Und Berichte, dass hier zu Stoßzeiten die Autos auch bei Rot noch weiterrollen, sind nicht neu.

Norderstedt: Neuer Rotlichtblitzer wird bald scharf gestellt

Darauf verwies auch die Stadt. Die Ampel an der Bundesstraße 432 wird von vielen Schulkindern genutzt, schließlich befindet sich das Schulzentrum Süd nur wenige Hundert Meter entfernt.

Noch ist der Blitzer nicht aktiv. Das ändert sich bald. Wie die Verwaltung mitteilt, wird das Gerät am Freitag, 17. März, scharf gestellt. Es ist nicht die Anlage zur Überwachung von Rotlichtverstößen – eine weitere gibt es seit einiger Zeit an der Ohechaussee nahe der Grundschule Gottfried-Keller-Straße. Und bekanntlich wird die Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße/Poppenbütteler Straße ebenso auf diese Weise überwacht.