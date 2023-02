Henstedt-Ulzburg: Ein Jahr Krieg – Ukrainerin rührt mit Worten zu Tränen

Am Freitagabend versammelten sich 150 Menschen, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Viele Geflüchtete waren vor Ort.

Henstedt-Ulzburg. Am Freitagabend versammelten sich rund 150 Menschen vor dem Rathaus in Henstedt-Ulzburg zu einer Kundgebung, zu der das Bündnis für Demokratie und Vielfalt aufgerufen hatte. Sie trugen ukrainische Flaggen um die Schultern und hielten Kerzen und Plakate mit den Worten „Stoppt den Krieg“ in den Händen. Sie alle wollten ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen und den Opfern des Krieges gedenken.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: 150 Menschen kamen zur Solidaritäts-Demo auf dem Rathausplatz in Henstedt-Ulzburg.

Foto: Annabell Behrmann

Genau ein Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg mitten in Europa – für viele Menschen ist das immer noch schwer zu begreifen. „Ich bin entsetzt und traurig darüber, dass wir diesen Jahrestag überhaupt begehen müssen“, sagte Henstedt-Ulzburgs Bürgervorsteher, Henry Danielski. Er fand klare Worte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Da, wo normale Menschen ein Herz haben, muss bei diesem Mann ein Vakuum sein.“

Henstedt-Ulzburg: Ein Jahr Krieg – Junge Ukrainerin rührt mit Worten zu Tränen

Für einen der emotionalsten Momente sorgte eine junge Ukrainerin. Oxana berichtete von ihrer 40-stündigen Flucht im Auto nach Deutschland. „Als ich vor einem Jahr meine Heimatstadt verließ, hatte ich Angst“, sagte sie auf Deutsch und Ukrainisch. Inzwischen habe sie in Henstedt-Ulzburg Freunde gefunden und Deutsch gelernt.

Eine junge Demonstrantin wünscht sich Frieden in der Ukraine.

Foto: Annabell Behrmann

Aber ihre zurückgebliebene Familie in der Ukraine vermisst sie schrecklich: „Vor drei Tagen bin ich 18 geworden – und mein Papa ist immer noch nicht bei mir.“ Tränen liefen ihr über die Wangen. Auch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Solidaritäts-Demo waren sichtlich bewegt.

Franzi Mello aus Henstedt-Ulzburg war geschockt, als sie vom Krieg in der Ukraine erfuhr. Sie hatte ein Zimmer bei sich frei und nahm Chana aus Odessa bei sich auf. Beide erzählten am Freitagabend von ihren Erfahrungen. „Es ist eine total schöne Freundschaft entstanden“, sagte Franzi Mello.

Franzi Mello (l.) hat Chana aus Odessa bei sich aufgenommen – inzwischen verbindet sie eine Freundschaft.

Foto: Annabell Behrmann

Ukraine-Krieg: Demonstranten bilden Menschenkette für den Frieden

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt bedankte sich bei den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde: „Ich bin sehr stolz, dass wir in Henstedt-Ulzburg so viel Hilfe zusammengestellt haben“, sagte sie und erinnerte daran, wie wichtig es sei, Zeichen für den Frieden zu setzen. „Es ist wichtig, dass Europa sich geschlossen gegen den Krieg stellt. Jede Geste der Solidarität bringt etwas.“

Eine Ukrainerin hat ein Lied in ihrer Muttersprache gesungen.

Foto: Annabell Behrmann

Am Ende der Mahnwache bildeten die Demonstranten eine Menschenkette an der Straße und riefen „Slava Ukraini“ – Ruhm der Ukraine.