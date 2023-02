Norderstedt. An der Eingangstür zu den Tonstudios im Musikschul-Kubus im Stadtpark Norderstedt leuchtet in roter Schrift „Betreten verboten!“ Warum, und was sich hinter der Tür jetzt verbirgt, bleibt Besuchern verborgen. Das feuchte Geheimnis im Keller des Musikschul-Kubus hat sich nach der Kulturausschuss-Sitzung am Donnerstag gelüftet – weitestgehend.

Bei der Sitzung waren allerdings weder Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder noch Friedhelm Voß anwesend. Voß, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, hatte die Dauerbaustelle unter der Musikschule mit seiner harschen öffentlichen Kritik an der Stadtverwaltung aus der Versenkung geholt und den Stillstand in der Sache moniert.

Norderstedt: Feuchtes Geheimnis des Musikschul-Kubus ist gelüftet

Kulturdezernentin Katrin Schmieder gab in der Sitzung lediglich eine schriftliche Stellungnahme der Stadtverwaltung zu der Schadenslage im Kubus zu Protokoll. Eine Diskussion oder Aussprache mit den Gremiumsmitgliedern erfolgte nicht. Die Stellungnahme der Stadt liegt dem Abendblatt vor.

Die im Untergeschoss des Kubus eingerichteten Aufnahme- und Tonstudios sind seit Sommer 2016 wegen eindringender Feuchtigkeit nicht mehr nutzbar. In der Stellungnahme heißt es nun, dass es sich gemäß Gutachter um einen Baufehler handele. Ein Gerichtsverfahren sollte klären, wer die Kosten dafür zu tragen habe: Bauunternehmer, Bauherrin – damals die Stadtwerke, die das Gesamt-Ensemble Musikschule-Kubus und Kulturwerk bauten – oder die Versicherung?

Wer soll den Wasserschaden bezahlen? Das bleibt strittig

„Aufgrund von Erhaltung von Beweismitteln konnte der Schaden daher nicht zeitnah behoben werden, es wurde sich verglichen“, heißt es nun von der Stadt. Wer sich mit wem verglich, ist nicht verzeichnet. Dafür aber, dass der Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH als Bauherrin einen Bericht erhalten habe.

Im Sommer 2019 sollte der Schaden endlich behoben werden. Doch das geheime Wasser-Leck schlug erneut zu – es wurde ein weiterer Wasserschaden entdeckt. Wodurch, verschweigt das Protokoll. Dem Vernehmen nach sollen aber poröse Heizungsrohre Schuld gewesen sein.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Poröse Heizungsrohre sorgten für einen zweiten Wasserschaden

Der erste Wasserschaden des im 2012 eingeweihten Gebäudes soll hingegen durch Feuchtigkeit im Betonfußboden entstanden sein. „Der zweite Wasserschaden wurde der Versicherung der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH gemeldet“, heißt es in der Stellungnahme. Denn mittlerweile wurde die Mehrzwecksäle GmbH (Meno), zu der auch das Kulturwerk gehört, mit der Verwaltung des Musikschul-Kubus beauftragt.

Die Musikschule zahlt demzufolge für die Nutzung des Kubus auch Miete an die Meno. Die Versicherung aber weigert sich, die Kosten komplett zu übernehmen, da ein Teil des neuen Wasserschadens durch den alten entstanden sei. Eine Entscheidung steht noch aus.

Norderstedt: Beweissicherung – deswegen stocken die Reparaturarbeiten

„Da die Heizkreise im Kellergeschoss abgedreht worden sind, ist kein weiteres Wasser ausgetreten“, heißt es. Das Gebäude ist also nicht weiter beschädigt worden. Um den Schaden zu beheben, müssen die Heizungsrohre und der Fußboden erneuert werden. Außerdem müssen teilweise Wände in Leichtbauweise geschlossen werden.

Derweil verhandelt die Meno mit der Versicherung weiterhin um die Schadensregulierung. Doch alle „notwendigen Maßnahmen zur Schadensbehebung sollen zeitnah angeschoben werden“, teilt die Stadt mit. Ein Termin mit einem Planungsbüro sei für Ende Februar geplant, die Fortschritte würden regelmäßig im Aufsichtsrat der Meno besprochen werden. Das Schild „Betreten verboten“ dürfte also noch eine ganze Weile an der Studio-Tür im Untergeschoss des Musikschule-Kubus prangen.