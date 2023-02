Kreis Segeberg. Die Corona-Maßnahmen haben ein Problem verstärkt, mit dem sich viele Schülerinnen und Schüler sowie Studierende leidvoll auseinandersetzen müssen: mit Präsentationsängsten und Unsicherheiten rund um das Thema: „Wie spreche ich vor anderen?“

Der Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg will Abhilfe schaffen und hat deshalb die Schauspielerin und professionelle Sprecherin Claudia Lietz engagiert: Sie soll Interessierte mit Mitteln des Schauspiels aktiv auf Live-Situationen wie das mündliche Abitur, eine Präsentationsprüfung, Referate, Vorträge, Vorstellungsgespräche oder auch Aufnahmeprüfungen an der Schauspielschule vorbereiten.

Kreis Segeberg: Prüfungsangst – wie man lernt, frei vor anderen zu sprechen

Innerhalb des Coachings schlüpft Claudia Lietz in die Rolle von Prüfenden oder Arbeitgebern und bietet so den Jugendlichen und Erwachsenen die Chance, die angstbesetzte Situation im Voraus durchzuspielen, sie erlebbar zu machen und zu bewältigen sowie für individuelle Sprechsituation zu üben.

Je nach Bedarf wird gemeinsam an der Stimme, der Körpersprache, dem Umgang mit Pausen, der Präsenz und dem Auftreten gearbeitet, damit jede Person mit mehr Gelassenheit und Selbstbewusstsein in die Prüfung oder Vortragssituation gehen kann.

Kreis Segeberg: mit Gelassenheit und Selbstbewusstsein gegen Prüfungsangst

Es gibt für die Teilnehmenden einen gemeinsamen Präsenztermin am Sonnabend, 11. März, in der Jugendakademie Segeberg an der Marienstraße 31 und zwei digitale Einzel-Coachings. Die Einzeltermine werden nach der Anmeldung individuell mit Claudia Lietz abgestimmt. Die Kosten betragen 80 Euro pro Person (inklusive Mittagessen am 11. März). Anmeldungen sind über die Webseite www.vjka.de möglich.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.