Das Rathaus Norderstedt ist am 1. März für die Öffentlichkeit geschlossen.

Norderstedt Rathaus, Bauhof, Hempels – am 1. März ist alles geschlossen

Norderstedt. Das Rathaus und weitere städtische Einrichtungen in Norderstedt bleiben aufgrund einer Personalversammlung der Stadtverwaltung am 1. März zeitweise oder ganz geschlossen. Alle städtischen Mitarbeitenden nehmen an der Versammlung teil.

Das Rathaus bleibt geschlossen und ist telefonisch zwischen 12 und 16 Uhr nicht erreichbar, das Jugendamt nur eingeschränkt. Auch die Schulsekretariate und Schulsozialarbeiter sind während der Dauer der Personalversammlung nur eingeschränkt im Dienst.

Norderstedt: Rathaus, Bauhof, Hempels – am 1. März ist alles geschlossen

Bei den städtischen Kitas kann es zu Einschränkungen in der Betreuung kommen. Die Stadtbüchereien bleiben regulär geöffnet, auch der Betrieb an der Musikschule und der Volkshochschule läuft uneingeschränkt.

Das Stadtarchiv, der Bauhof und der Wertstoffhof der Stadt Norderstedt sind geschlossen. Das Gebrauchtwarenhaus Hempels wird von 12.30 Uhr an geschlossen bleiben, das betrifft sowohl den Verkauf als auch die Warenannahme.