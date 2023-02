Fachkräftemangel Norderstedt: Programmierer suchen Mitspieler - Will keiner diesen Job?

Norderstedt. Restaurants, die schließen müssen. Bäckereien, Arztpraxen und Geschäfte, die ihre Öffnungszeiten einschränken. Der Fachkräftemangel ist überall spürbar, auch in Norderstedt. Stellen, für die es früher viele Bewerber gab, bleiben heute monate- oder sogar jahrelang unbesetzt.

Welche sind diese Jobs, die derzeit offenbar niemand machen möchte? In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit haben wir Stellen in Unternehmen in der Region ausfindig gemacht, die nicht besetzt werden können. In einer Serie stellen wir sie vor.

Fachkräftemangel Norderstedt: Programmierer suchen Mitspieler

Heute besuchen wir die CharismaTeam GmbH in Norderstedt. Hinter dem Namen verbirgt sich ein kleines IT-Dienstleistungsunternehmen, das unter anderem Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, das Land Niedersachsen sowie den Informations-Dienstleister Wolters Kluwer zu seinen Kunden zählt.

Die Firma gibt es seit 2002, seit 2006 ist sie in Norderstedt ansässig – 2016 wurde der aktuelle Firmensitz in direkter Nähe des Stadtparks bezogen. Das Unternehmen besteht aus der Gründerin und Geschäftsführenden Gesellschafterin Susanne Striepe-Langer und vier Angestellten.

Chefin: „Ich würde auch Quereinsteigern eine Chance geben“

Die Firma bietet maßgeschneiderte IT-Lösungen an, häufig an der Schnittstelle zu Behörden. Zum Beispiel bietet CharismaTeam eine Software für Existenzgründer an, die Anmeldeformalitäten – üblicherweise verbunden mit dem Ausfüllen sehr vieler Papier-Formulare – stark vereinfacht. Andere Programme helfen bei Antragsverfahren jeglicher Art.

Seitdem eine langjährige Kollegin aus gesundheitlichen Gründen ausschied, ist beim CharismaTeam eine Stelle zu besetzen. Der offizielle Titel: „Fachinformatiker/in Wirtschaftsassistent für Betriebsinformatik“. Aber Susanne Striepe-Langer betont: „Ich würde auch Quereinsteigern eine Chance bieten, die nicht die formelle Ausbildung haben. Zum Beispiel Verwaltungsfachangestellten, die ein bisschen IT-affin sind und sich beruflich verändern möchten. Oder Menschen, die sich im Job irgendwie mit digitalem Content beschäftigt haben.“

Einstiegsgehalt zwischen 2500 und 3500 Euro, Steigerung möglich

Was man mitbringen müsste: „Internet-Kenntnisse. Man sollte wissen, was ein PDF und was eine SSL-Verschlüsselung ist“, sagt Susanne Striepe-Langer. Gute Deutsch-Kenntnisse wären auch wichtig. Denn bei der Arbeit würde es hauptsächlich darum gehen, behördliche Papier-Antragsformulare in „verständliche Online-Formulare“ umzusetzen, so die Unternehmenschefin.

Vorgesehen wären 40 Stunden die Woche, das monatliche Einstiegsgehalt würde dann „zwischen 2500 und 3500 Euro brutto“ liegen, so Susanne Striepe-Langer. Sie sagt auch: „Es gibt schnelle Steigerungsmöglichkeiten. Wenn sich jemand gut einarbeitet, eigene Ideen einbringt, Projekte nahezu fehlerfrei abliefert, dann honoriere ich das auch mit Geld.“ Und: Arbeit in Teilzeit, das wäre auch kein Problem.

Schon seit über einem Jahr ist die Stelle unbesetzt

Indes: Die Stelle ist schon seit mehr als einem Jahr unbesetzt. „Wir haben das Jobangebot über die Arbeitsagentur und bestimmte Portale veröffentlicht, auch über Mund-zu-Mund-Propaganda gesucht. Aber bisher half es nichts“, so die Unternehmerin.

Woran es aus ihrer Sicht liegt? „Wir sind als kleines Unternehmen natürlich ein bisschen schlechter wahrnehmbar als andere Arbeitgeber. Und wir sind auch in einem stark erklärungsbedürftigen Umfeld tätig“, sagt sie.

Warum es eine kreative Arbeit ist, Behördenformulare zu digitalisieren

Und natürlich: Warum es interessant sein kann, Behördenformulare zu digitalisieren, leuchtet nicht jedem auf Anhieb ein. „Da gehen bei manchen erstmal die Scheuklappen zu“, sagt Susanne Striepe-Langer. Aber in Wahrheit sei diese Arbeit alles andere als langweilig: „Das kann wirklich Spaß machen! Unser Job ist es ja, unverständliche, schwierige Sachverhalte im Internet verständlich darzustellen. Und das ist durchaus eine kreative Tätigkeit, für die man Ideen braucht.“

Menschen mit Ideen und IT-Kenntnissen zu finden, ist indes schwieriger geworden. Das liegt auch daran, dass „in dem Bereich noch immer zu wenig ausgebildet wird“, sagt Susanne Striepe-Langer. Mit ihrer eigenen Firma steuert sie gegen, ein junger Mann macht bei CharismaTeam seit einem halben Jahr eine Ausbildung zum Fachinformatiker/Programmierer.

„Junge Leute wirken auf mich weniger mutig als früher“

Susanne Striepe-Langer an ihrem Arbeitsplatz.

Foto: Claas Greite / FMG

Susanne Striepe-Langer würde auch einen zweiten Ausbildungsplatz einrichten, die vakante Stelle auf diese Art besetzen. „Ich nehme auch einen Azubi“, sagt sie. Allerdings sieht sie, auch im privaten Umfeld, bei jungen Leuten einen gewissen Mentalitätswandel. Und der sei vielleicht auch einer der Gründe für den Fachkräftemangel in so vielen Branchen, glaubt sie.

„Junge Leute wirken auf mich weniger mutig als früher. Viele schrecken davor zurück, etwas zu versuchen, etwas Neues anzufangen, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass Kinder heute zunehmend behüteter aufwachsen.“

Unternehmensklima „sehr harmonisch, so etwas wie Mobbing gibt es hier nicht“

Angst vor den Kollegen bei CharismaTeam brauche man indes überhaupt nicht zu haben, sagt sie. „Wir legen sehr viel wert auf das Unternehmensklima. Hier ist alles sehr harmonisch, so etwas wie Mobbing gibt’s hier nicht.“

Im Team herrsche ein guter Umgang, ein „norddeutscher Humor“ werde gepflegt, zweimal im Jahr wird ein Betriebsausflug gemacht, auf Vorschlag der Angestellten. „Letztes Mal waren wir Bogenschießen, nächstes Jahr geht’s auf die Elbe, zum Segeln.“

Was es bedeutet, wenn die Firma auf den sechsten Mitspieler verzichten muss

Und dann sind da natürlich die regelmäßigen Spiele-Abende in der Firma. Besonders ein Spiel hat es dem Team angetan, nämlich „Tock“. Das ist ein Brettspiel, das auf den ersten Blick ein bisschen an Mensch-Ärgere-Dich-Nicht erinnert, aber viel mehr mit Logik zu tun hat – und mit Teamplay.

Einstweilen muss die Belegschaft von CharismaTeam auf den sechsten Mitspieler verzichten. Das hat nicht nur Folgen für den Spielablauf bei „Tock“, sondern auch handfeste Konsequenzen für die Firma. „Ich selbst muss deshalb mehr arbeiten. Und einige Aufträge können wir ganz einfach im Moment nicht annehmen. Dadurch machen wir dann natürlich weniger Umsatz“, sagt Susanne Striepe-Langer.

Wer sich für die Stelle bei CharismaTeam interessiert, schreibt eine Mail mit Anschreiben und Lebenslauf an ssl@charismateam.de