Henstedt-Ulzburg. Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, überfiel Russland die Ukraine. Der Angriffskrieg hat die Welt bis in den letzten Winkel verändert und tut es weiterhin. Das trifft auch auf alle Städte und Gemeinden im Kreis Segeberg zu. Sie haben Geflüchtete aus dem osteuropäischen Land aufgenommen, Bürgerinnen und Bürger halfen ehrenamtlich, organisierten Unterkünfte, Betreuungsangebote, Transporte in das Kriegsgebiet. Und in den Rathäusern wurden Überstunden geschoben und Notlösungen erdacht, um die Situation in den Griff zu bekommen.

In Henstedt-Ulzburg wird das Bündnis für Demokratie und Vielfalt am Freitag, also genau zwölf Monate nach Kriegsausbruch, auf einer Kundgebung an die Opfer erinnern, gegen Russlands Machthaber Putin demonstrieren und für Solidarität mit der Ukraine werben. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor dem Rathaus.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Solidaritäts-Demo in Henstedt-Ulzburg

Schon einmal, im März 2022, waren Hunderte Menschen an gleicher Stelle zusammengekommen, es war mit etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine der größten Demonstrationen der Ortsgeschichte.

„Den Jahrestag des Angriffskriegs sollten die zu uns Geflüchteten nicht allein verbringen. Und auch allen Menschen, die in einem Wechselbad der Gefühle auf diesen Krieg schauen, tut es bestimmt gut, an diesem Tag das Gefühl des Zusammenhalts zu erleben“, sagt Britta de Camp-Zang, Sprecherin des Bündnisses.

Henstedt-Ulzburg: Die Bürgermeisterin arbeitete früher in der Ukraine

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt – sie war selbst einst in der Ukraine von einem Büro in Kiew aus für die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) tätig – und Bürgervorsteher Henry Danielski werden im Namen der Gemeinde und der Politik sprechen.

Doch es sind insbesondere Geflüchteten oder Helferinnen und Helfer eingeladen, über ihre Erlebnisse und ihr Engagement zu berichten. Abschließend ist eine Menschenkette entlang der Hamburger Straße geplant.