Norderstedt. Die Norderstedter Sozialdemokraten erneuern ihre Forderung nach der Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Norderstedt. Zwar wolle man das Problem des Mangels an bezahlbaren Wohnungen in der Stadt mit allen Akteuren am Wohnungsmarkt anpacken. Aber ein wichtiger Teil der Lösung sei es eben, dass die Stadt als Akteur im Bausektor aktiv werde, teilt Nicolai Steinhau-Kühl, Fraktionschef der SPD Norderstedt in der Stadtvertretung mit.

„Durch die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft hätte die Stadt einen unmittelbaren Zugriff auf Wohnraum und kann auch für Personen, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance haben, Wohnraum zur Verfügung stellen“, argumentiert Steinhau-Kühl.

Wohnung Norderstedt: SPD fordert, die Stadt soll bezahlbaren Wohnraum schaffen

„Durch die gute Lage in der Metropolregion Hamburg, das grüne Umfeld und die herausragende Infrastruktur ist Norderstedt sehr begehrt und wächst stetig weiter“, ergänzt die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Katrin Fedrowitz. „Die Stadt wird wachsen und wir müssen entscheiden, ob wir dieses Wachstum steuern oder nicht!“

Die politische Forderung nach einer Wohnungsbaugesellschaft besteht schon seit 2017, die SPD und die Fraktion Die Linke stehen seither hinter der Idee, während etwa CDU oder FDP ein solche Gesellschaft für Norderstedt ablehnen. Ex-Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte die Pläne für die Gründung der Gesellschaft immer als wirtschaftlich nicht darstellbar bezeichnet.

„Bündnis für Wohnen“ scheiterte in Norderstedt

Die SPD-Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder begegnete den Forderungen der eigenen Partei nach einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft stets mit dem Verweis auf das von ihr favorisierte „Bündnis für Wohnen“, in dem sie versucht hatte, alle Akteure der Wohnungswirtschaft in der Stadt an einen Tisch zu bringen und hinter einer Wohnungsbauoffensive zu vereinen.

Doch nachdem die Stadtvertretung 2019 beschlossen hatte, dass 50 Prozent der neu zu bauenden Wohnungen in Norderstedt öffentlich gefördert sein müssen, erklärte die Wohnungswirtschaft geschlossen den Austritt aus dem geplanten Bündnis.

Wohnung Norderstedt: SPD sucht das Gespräch am Herold-Center

Die SPD möchte nun im Kommunalwahlkampf mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt über den Wohnungsbau ins Gespräch kommen. Am Sonnabend, 25. Februar, von 12 Uhr an, werden Nicolai Steinhau-Kühl, Katrin Fedrowitz und andere Genossinnen und Genossen der SPD in der De-Gasperi-Passage am Herold-Center zur Diskussion bereit stehen.

„Wir freuen uns über Anregungen für unsere politische Arbeit in den Gremien der Stadt, sowie des Kreises Segeberg und natürlich auch auf Landes- und Bundesebene“, sagt Fedrowitz.