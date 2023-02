Henstedt-Ulzburg: Ungehört und unerhört - Bold übersetzt Barock-Musik am Laptop

Das Publikum in der Kreuzkirche ließ sich auf die modernen Klänge des Gitarristen und Komponisten ein – und war begeistert.

Henstedt-Ulzburg. John-Robin Bold kehrte nach elf Jahren in seinen Heimatort Henstedt-Ulzburg zurück und gab mit Kreuzkirchen-Kantor Martin Hageböke das Konzert „Splitter der Zeit“, das in der gut besetzten Kreuzkirche herzlichen Applaus fand – trotz elektronischer Musik.

Der 27-Jährige ist ein hervorragender Gitarrist und Komponist elektronischer Musik. Sein derzeitiges Hauptthema ist die Übersetzung von Kompositionen der Renaissance und des Barock in moderne Musik und die Verflechtung beider Epochen miteinander. In Kantor Martin Hageböke fand er einen kongenialen Partner.

„Sie hören bislang ungehörte, vielleicht sogar unerhörte Klänge“, sagte Hageböke zum Publikum. Das ließ sich sehr offen auf alle Klangwege, die das Duo Bold und Hagböke ausbreitete, ein und applaudierte herzlich. Zu recht. Denn John-Robin Bold folgte in seinen elektronischen Arrangements durchaus melodiösen Strukturen.

Der vielfach ausgezeichnete Gitarrist und Komponist, darunter erste Preise beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, den Norderstedter Charlotte-Paschen-Preis, den Jugendkulturpreis der Ulzburger Gertraud-und-Heinz-Manke-Stiftung, begegnet den Werken der Renaissance und des Barock mit Respekt und übersetzt sie mit dem Computer ins Heute. Er nutzte Live-Aufnahmen von Martin Hagebökes Orgelspiel und formte aus ihnen elektronische Klangströme.

Ein dumpfes Wummern geht über in einen immer lauter werdenden Klangschwall

John-Robin Bold ließ das Publikum mit der neuen Musik aber nicht allein, sondern erläuterte vorher, wie er sie erarbeitet. Zum Einstimmen spielte er original auf seiner Konzertgitarre das Kyrie des Renaissance-Stücks Missa und Fuge von Josquin Desprez, um dann die elektronische Bearbeitung der berühmten Toccate und Fuge d-Moll, BWV 565, von Johann Sebastian Bach hören zu lassen.

Ein dumpfes Wummern geht über in einen immer lauter werdenden Klangschwall, bis sich einzelne Orgelklänge aus dem Meer herauskristallisieren, lange Spuren ziehen, die immer breiter, gleißender, herausfordernder werden, aber stets einen melodiösen Grundton bewahren bis sie langsam zum Horizont verebben – und von Martin Hageböke an der Alfred-Führer-Orgel wieder eingefangen werden.

Der Rhythmus wird wie ein schneller Herzschlag eingespielt

Wie machtvoll braust gegen die elektronischen Klänge das Original auf! Der elektronischen Übersetzung ist es zu danken, die erhabene Schönheit des Bachschen Werks erneut zu entdecken. Das indes ist auch Hagebökes kompromissloser Interpretation zu danken, der Bachs Werk mit viel Raffinement spielt.

Wie zur Beruhigung bricht Bold auf seiner Konzertgitarre mit dem Gloria aus Desprez’ Missa und Fuge den Bachschen Jubel-Charakter wieder herunter, um dann mit seiner Komposition „gift“ (Gabe, Geschenk) wieder ein elektronisches Stück aus seinem Laptop zu spielen, live unterstützt mit der E-Gitarre.

Die Kompositionsstränge bauen sich logisch aufeinander auf, der Rhythmus wird wie ein schneller Herzschlag eingespielt, monotoner Chorgesang schwillt an, geht in Kontrast zu scharf gezupften Saiten. Nach einer lyrischen Sequenz schwillt die Musik zu einem tosenden Wasserfall an, einem Klangstrudel, der abrupt endet.

Das Credo aus Desprez’ Missa und Fuge geht einer wundervollen Interpretation des Chorals „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, 1641 von Georg Neumark geschrieben, voraus, mit dem Hageböke an der Orgel und Bold am Laptop noch einmal den gesamten hohen Kirchenraum ausfüllen – nicht ohne Störungen, denn Bold mischt in die heitere Schönheit des Chorals die schmerzende Störung von Maschinengewehr-Salven und Motorenknattern ein. Letztlich aber hat der junge Komponist ein Einsehen und kehrt zur Hoffnung der Harmonie zurück.