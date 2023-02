Tod von Gero Storjohann: Nach Tragödie rückt Melanie Bernstein nach

Die CDU-Frau war schon von 2017 bis 2021 Bundestagsabgeordnete. Wie sie den Kreis Segeberg jetzt in Berlin vertreten will.

Kreis Segeberg. „Der Tod von Gero Storjohann ist eine wirkliche Tragödie. Für die Fortsetzung meiner politischen Arbeit hätte ich mir andere, erfreulichere Begleitumstände gewünscht.“ So kommentiert Melanie Bernstein ihre Rückkehr in den Bundestag. Die CDU-Politikerin rückt für Gero Storjohann nach, der am 29. Januar gestorben ist.

Der Politiker, der den Kreis Segeberg seit 2002 im Bundestag vertreten (Wahlkreis Segeberg-Stormarn-Mitte) hat und lange Kreisvorsitzender der CDU war, lag seit dem 1. April 2022 auf einer Intensivstation. Die genaue Ursache für den Tod des 64-Jährigen, der mit seiner Familie in der Gemeinde Seth lebte, ist nicht bekannt. Parteifreunde hatten gemutmaßt, dass er nach einem schweren Schlaganfall nicht mehr ansprechbar gewesen sei.

Bundestag: Nach Tragödie rückt Melanie Bernstein für Gero Storjohann nach

Der beliebte Christdemokrat wird mit einer großen Trauerfeier am Freitag, 10. Februar, von 13.30 Uhr an in der Segeberger Marienkirche verabschiedet. Er wäre am 12. Februar 65 Jahre alt geworden. Die Familie hatte sich nach Storjohanns Tod nicht zurückgezogen, sondern mitgeteilt, sie wünsche sich einen würdigen Abschied und möchte vielen Menschen die Möglichkeit geben, Abschied zu nehmen. Und es sind sicherlich nicht wenige Menschen und Wegbegleiterinnen und- begleiter, die Storjohann die letzte Ehre erweisen wollen.

Trotz der menschlichen Tragödie hätten „unsere Wählerinnen und Wähler den berechtigten Anspruch, in Berlin mit aller Kraft vertreten zu werden“, sagt Melanie Bernstein, die nun Storjohanns Mandat übernimmt. Diese Verpflichtung sei sie ja vor der letzten Bundestagswahl eingegangen. Ihr Name stand auf Position sechs der Landesliste. Damit stand die 46-Jährige als erste Nachrückerin fest.

Bernstein: „Es fällt mir leicht, die politische Arbeit wieder aufzunehmen“

„Meine Zeit als Abgeordnete liegt ja noch nicht so lange zurück, weswegen es mir leicht fällt, die politische Arbeit ohne Verzug wieder aufzunehmen“, sagt die Wahlstedterin, die bei der Bundestagswahl 2017 auf Anhieb den Wahlkreis 6 mit den Gemeinden des Amtes Boostedt, der Stadt Neumünster und dem Landkreis Plön gewann.

Zuvor musste die Mutter zweier Kinder einen heftigen Schicksalsschlag verkraften: Ihr Mann Axel, die für die CDU im schleswig-holsteinischen Landtag saß, starb völlig überraschend im August 2017 im Alter von nur 43 Jahren. Daher hatte die studierte Kulturwissenschaftlerin ihre Kandidatur lange offengelassen.

Bundestag: Melanie Bernstein mit den Arbeitsfeldern zufrieden

Bei der vergangenen Wahl zum Deutschen Bundestag verpasste Melanie Bernstein knapp den Wiedereinzug ins Parlament und übernahm einen anderen Job. Nun ist sie wieder in Berlin dabei, wenn es um die Bundespolitik geht. „Ich werde die Mitgliedschaft in den Ausschüssen übernehmen, die zuvor Gero Storjohann innehatte, also Verkehr, Familie und Petitionen“, sagt die Politikerin.

Die Mitarbeit in den Ausschüssen werde am Anfang der Wahlperiode festgelegt. Sie müsse als „Quereinsteigerin“ wieder anfangen, die Auswahl sei also begrenzt. Sie sei aber mit den Arbeitsfeldern ganz zufrieden, denn die Themen in allen drei Ausschüssen „betreffen unmittelbar unsere Heimat und die Lebenswirklichkeit der Menschen bei uns. Mein Schwerpunkt war immer die Arbeit im Wahlkreis und das wird auch künftig so sein“, sagt die Nachrückerin.