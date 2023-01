Amtsinhaber Karl-Heinz Wegener (CDU) tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Wen seine Partei jetzt ins Rennen schickt.

Kommunalwahl Sülfeld bekommt am 14. Mai einen neuen Bürgermeister

Sülfeld. In der Gemeinde Sülfeld wird es nach der Kommunalwahl am 14. Mai einen neuen Bürgermeister geben. Amtsinhaber Karl-Heinz Wegner tritt nicht mehr an. Die CDU schickt deswegen seinen Parteikollegen Marek Krysiak (47) ins Rennen.

Am Freitag nominierten 21 stimmberechtigte Sülfelder Christdemokraten im Sportlerheim einstimmig ihre neun Direktkandidaten für die Kommunalwahl und mit Krysiak den Spitzenkandidaten und damit Bürgermeister-Aspiranten.

Um das Bürgermeisteramt ausfüllen zu können, verzichtet der Gemeindevertreter auf eine erneute Kandidatur für den Segeberger Kreistag. Der selbstständige Personalvermittler engagiert sich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr in Sülfeld. Krysiak ist verheiratet mit Manja Krysiak, die beiden haben zwei Töchter.

Bürgermeister Karl-Heinz Wegner wurde 2013 als Nachfolger von Volker Bumann ins Amt gewählt. 2018 wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Seine Unterstützung für Krysiak demonstrierte Wegener durch einen Platz auf der CDU-Liste, teilt die CDU mit. Auf den nachfolgenden Listenplätzen folgen die CDU Ortsvorsitzende Britta Wrage (58) und der CDU Fraktionsvorsitzende Thomas Ahnfeldt (62).