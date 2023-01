Norderstedt. Sie ist die Seife ohne Seife, eines der bekanntesten medizinischen Hautpflegeprodukte Deutschlands und ein echter Norderstedter – Sebamed. Die Shampoos, Lotionen und Duschprodukte „mit pH-Wert 5,5“ werden in mehr als hundert Ländern weltweit vertrieben. Abgefüllt werden sie seit vielen Jahren in einem Produktionsgebäude am Gutenbergring in Norderstedt. Allerdings inkognito. Denn auf dem Gebäude steht nicht Sebamed sondern Rudolf Dankwardt GmbH. Das wird sich nun ändern.

Denn die Sebapharma GmbH & Co. KG mit Sitz in Boppard am Rhein hat nun einen Teil des Norderstedter Fertigungsstandorts der Dankwardt GmbH erworben. Über den Kaufpreis hätten beide Partner Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Mitteilung.

Wirtschaft: Sebamed – die Seife ohne Seife ist jetzt eine Norderstedterin

Dankwardt hat bisher für Sebapharma als Lohnhersteller Sebamed abgefüllt. „Die Rudolf Dankwardt GmbH steht mittlerweile für einen sehr bedeutenden Produktionsanteil unserer national und international vertriebenen medizinischen Hautreinigungs- und -pflegeprodukte“, sagt Thomas Maurer, Geschäftsführer der Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Sebapharma.

Es sei Sebapharma ein großes Anliegen gewesen, die Produktionskapazitäten bei der Rudolf Dankwardt GmbH durch den Erwerb der Produktionsstätte für die Zukunft zu sichern. Denn es gebe weltweit eine deutlich gestiegenen Nachfrage nach Sebamed-Produkten. Daniel Rothoeft, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Sebapharma, unterstreicht die wichtige Rolle der Lohnhersteller in Deutschland für das Familienunternehmen. „Wir möchten sicherstellen, dass auch weiterhin unsere Produkte mit dem Qualitätsmerkmal ‚Made in Germany‘ vertrieben werden können.“

Rudolf Dankwardt GmbH konzentriert sich auf den Standort Lübtheen

Am Produktionsstandort Norderstedt wechseln mehr als 160 Personen der Dankwardt GmbH in die Sebapharma GmbH & Co. KG. 60 Mitarbeitende der Verwaltung der Dankwardt GmbH seien hingegen nicht Teil der Transaktion und würden fortan in einem neuen Büro in Norderstedt weiterhin für den Lohnhersteller arbeiten.

„Mit der Teilübernahme des Produktionsstandorts Norderstedt durch Sebapharma verlieren wir einen geschätzten, langjährigen Kunden“, sagt Henner Jahnke, Geschäftsführer der Rudolf Dankwardt GmbH. „Die Mitarbeiter an diesem Standort wechseln allerdings zu einem der renommiertesten Arbeitgeber im Bereich der medizinischen Hautpflege, was unsere Entscheidung auf die Fokussierung auf ein Werk ermöglicht hat.“

Sebamed soll weiterhin „Made in Germany“ bleiben

Denn Dankwardt betreibt in Lübtheen eine Produktionsstätte, in der Liquid- und Aerosolprodukte im Kundenauftrag produziert werden und plant hier durch Investitionen die Kapazitäten weiter auszubauen. „Wir bündeln unser Spezial-Know-how jetzt an einem Standort und werden unseren Kunden dadurch noch effizientere Dienstleistungen in beiden Produktionsbereichen anbieten können“, so Thomas Wiedermann, Geschäftsführer Rudolf Dankwardt GmbH. In Lübtheen werde es einen deutlichen Bedarf an Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in allen Produktionsbereichen geben.

Sebamed wurde von Dr. med. Heinz Maurer entwickelt. Am Anfang stand die Erkenntnis, dass die Hautoberfläche leicht sauer ist und sich durch den sogenannten Säureschutzmantel vor schädlichen Umwelteinflüssen, Austrocknung, Keimen und Bakterien schützt. Dr. Maurer machte sich auf die Suche nach einem Reinigungsprodukt, das auf den physiologischen pH-Wert 5,5 der gesunden Haut eingestellt werden konnte.

Wirtschaft: Dr. Maurer entwickelte die „Seife ohne Seife“

1967 gelingt es Maurer, seine Idee zu verwirklichen. Die erste ,Seife ohne Seife’ geht in Produktion, ein auf Tensiden beruhendes Waschstück, das dem physiologisch leicht sauren pH-Wert 5,5 der Haut entspricht. Daraufhin provoziert Maurar die Fachwelt mit der Behauptung: „Die Menschen haben sich 2000 Jahre lang falsch gewaschen.“

Die Sebapharma GmbH & Co. KG wurde schließlich 1983 gegründet und produziert heute über 100 Sebamed-Produkte für den Weltmarkt.