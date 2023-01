Die Geschwister Popp brachten Segen und gute Wünsche und sangen auch beim „Kaffee-Klatsch“ in der Paul-Gerhardt-Kirche.

Norderstedt. Vier fröhliche Kinder gingen auch in Norderstedt beim Dreikönigssingen von Haus zu Haus und spendeten den Segen für Haus und Hof für das neue Jahr. Die Geschwister Onno, sechs Jahre alt, Titus, neun Jahre, Jula, elf Jahre, und die 14-jährige Lina verbreiteten mit Vater Felix Popp an der Gitarre auch bei Gunnar Urbachs „Kaffee-Klatsch“ mit ihren Liedern beim Publikum in der Paul-Gerhardt-Kirche beste Laune und viel Zuversicht für 2023.

Zudem schrieben sie mit weißer Kreide den Segen „20*C+M+B*23“an die Backsteinwand zwischen Kirchen-Portal und Gemeindehaus-Eingang. „C+M+B“ steht für „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“.

Norderstedt: Dreikönigssingen – Vier Geschwister verbreiten gute Laune

Das Dreikönigssingen gründete die katholische Kirche 1959 als Benefizaktion, bei der Kinder Geld für andere Kinder sammeln, die in Not sind. Durch die hohe Beteiligung der Kinder und Jugendlichen hat sich das Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt.

Die Sternsingerinnen und -singer sammeln aber nicht nur Geld, sie bringen den Menschen vor allem auch Freude mit ihren Liedern und dazu den Segen „C+M+B“. In diesem Jahr will die Benefizaktion unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder stützen“ Kindern in Indonesien helfen.

„Der Sternsingerverband unterstützt mittlerweile 1300 Kinderschutz-Projekte in aller Welt“, sagte Felix Popp und stimmte auf seiner Gitarre das Friedenslied „Frieden für die Kinder, Frieden für die Welt, öffnet eure Herzen, öffnet eure Türen“ an. 2022 hätten die Sternsinger der katholischen St. Hedwig Kirche bis zu 14.000 Euro gesammelt.

Gunnar Urbach überreichte den „Kaffee-Klatsch“-Gästen des Kulturvereins Kulturtreff zur Begrüßung seiner Lesung über den Stern von Bethlehem mit Fotos eines besonderen Sterns. „Er wurde bei den Ausgrabungen an der Trinitatis-Kirche an der Königstraße in Hamburg-Altona entdeckt, die einmal von einem Gängeviertel umgeben war“, erzählte Urbach.

Gunnar Urbach las neue und alte Geschichten vom Weihnachtsstern.

Foto: Heike Linde-Lembke

Das Gängeviertel wurde Opfer der „Operation Gomorrha“, die im Juli 1943 einen Feuersturm über Hamburg entfachte. Die jetzige Ausgrabung brachte einen Friedhof, zwei vollständig erhaltene Straßenzüge, viele Alltagsgefgenstände und – eben diesen Stern wieder ans Tageslicht.

„Er ist aus Metallfolie und hing wohl zuletzt 1942 an einem Weihnachtsbaum – jetzt gilt sein Fund als Weihnachtswunder“, sagte Urbach.

Der „Kulturtreff“-Leiter las anrührende Geschichten rund um den Weihnachtsstern, moderne Erzählungen, darunter „Tim und der Weihnachtsstern“ von Christina Tehler, „Schnupp, der Weihnachtsstern“ von Albert Altenähr über den Stern von Bethlehem, „Vom kleinen Weihnachtsstern“ von Aja Noli und vom „Unglücklichen Stern“ von Marco Wittler. Geschichten, die das Publikum berührte, voll Wärme und Anteilnahme von Urbach gelesen. Dafür gab es ebenso viel Beifall wie für die Sternsinger-Geschwister Popp. Am 5. Februar findet der nächste Kulturtreff statt.

Kulturtreff „Kaffee-Klatsch“, So 5.2., 15 Uhr. Gunnar Urbach hält einen Foto-Vortrag über eine Fahrt mit der Cap San Diego von Kiel durch die Kieler Förder und den Nord-Ostsee-Kanal bis Rendsburg und berichtet über den Bau des Kanals. Paul-Gerhardt-Kirche, Altes Buckhörner Moor 16. Eintritt frei, Anmeldung unter Tel. 040/60 92 51 03 oder 0172/651 51 11 oder unter gunnar.urbach@kulturtreff-norderstedt.de per E-Mail.