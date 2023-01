Kaltenkirchen: Neujahrsempfang - Bürgermeister lobt Engagement für Flüchtlinge

Kaltenkirchen. Endlich wieder Händeschütteln und freundliche Worte zum neuen Jahr – nach der Pandemiepause hat Kaltenkirchen wieder mit einem Neujahrsempfang im Rathaus den Start ins Jahr gefeiert. Die Besucher standen bis auf den Bürgersteig Schlange, um persönlich von Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe und Bürgermeister Hanno Krause begrüßt zu werden.

Zu den Gästen im Ratssaal zählten Landrat Jan Peter Schröder, Vertreter von Polizei, Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen und Vereine sowie Bürger. Scheiwe und Krause schüttelten Hunderte Hände und wünschten den Gästen ein gutes neues Jahr und Gesundheit.

Kaltenkirchen: Bürgermeister Hanno Krause lobt Engagement für Flüchtlinge

Der Vorsitzende der Aktivregion Auenland, Hans-Jürgen Kütbach, überreichte Scheiwe und Krause einen Magnetpin mit dem Antlitz von Rolli, dem Maskottchen der Organisation. Kaltenkirchen, Ellerau und der Quickborner Ortsteil Renzel gehören seit dem 1. Januar zum Auenland, das alljährlich Fördermittel der Europäischen Union an die Mitgliedskommunen, Firmen und private Initiativen vergibt.

In seiner Neujahrsansprache würdigte der Bürgermeister das Engagement in der Stadt, Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. „Nicht nur bei Spendenaktionen zugunsten der Flüchtlingshilfe beteiligen wir uns aktiv. Wir kümmern uns täglich darum, dass die zu uns geflüchteten Menschen würdig aufgenommen und im Alltag begleitet werden“, sagte Krause.

Kaltenkirchen: Diese Ehrenamtlichen wurden ausgezeichnet

Kaltenkirchen feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag als Stadt. Auch das Stadtfest werde unter diesem Motto stehen, kündigte Krause an. Außerdem sind zum Jubiläum weitere Veranstaltungen geplant.

Während des Empfangs zeichneten Scheiwe und Krause die Kaltenkirchenerin Christiane Fauck und das Team des Mittagstisches für „ihre hervorragenden ehrenamtlichen Verdienste zum Wohle der Stadt“ aus. Christiane Fauck leite die Hospizgruppe Kaltenkirchen und Umgebung und begleite seitdem mit großem Engagement und viel Empathie Sterbende und deren Angehörige zu Hause, im Krankenhaus oder im Pflegeheim, sagte Krause.

Zum Team des Mittagstisches im Christophorushaus gehören 24 Frauen, die für bedürftige Menschen aus Kaltenkirchen einmal wöchentlich ein warmes und gesundes Mittagsessen zubereiten. „Auch für Sorgen und Nöte der Besucherinnen und Besucher ist immer eine Ansprechpartner“, sagte Krause.

Kaltenkirchen: Musikfestival AufTakt hat begonnen

Nach dem Empfang im Rathaus begann an mehreren Orten in der Stadt das Kaltenkirchener Musikfestival AufTakt. Bands und Solisten spielen auf Bühnen an sechs Orten, in der Innenstadt und bei XXXLutz Dodenhof. Es soll bis zum Abend laufen. Der Eintritt ist frei.