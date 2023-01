Kreis Segeberg. Wer öfters in Itzstedt oder Struvenhütten mit dem Handy telefoniert, kann sich jetzt über besseren Empfang freuen. Zumindest dann, wenn er Kunde der Deutschen Telekom ist. Denn das Unternehmen hat jetzt in den beiden ländlichen Gemeinden neue Sendemasten gebaut.

Wie die Unternehmenssprecherin Stefanie Halle mitteilt, entstand in Itzstedt am Lundener Weg ein 43 Meter hoher Stahlgittermast. In Struvenhütten wurde an der Sievershüttener Straße ein 40 Meter hoher Stahlgittermast gebaut.

Telekom: Besserer Handyempfang für Itzstedt und Struvenhütten

„Die Masten erhöhen die Geschwindigkeit im Mobilfunknetz im umliegenden Bereich von etwa einem bis 1,5 Kilometer“, so Stefanie Halle. Die Telekom betreibe damit jetzt insgesamt 105 Mobilfunkmasten dieser Art im Kreis Segeberg. Die Haushaltsabdeckung liege damit bei 99 Prozent. Weitere 28 Standorte seien geplant.

Die Telekom weist auch darauf hin, dass sie auf die Zusammenarbeit mit Kommunen und Grundstückseigentümern angewiesen sei, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, könne sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (DFMG) wenden.

Die DFMG ist auch Eigentümerin von Funk- und Radiomasten. Erst kürzlich hat das Unternehmen bei einem 100 Meter hohen Funkturm in Henstedt-Ulzburg die Spitze ausgetauscht. Dafür war ein Helikopter im Einsatz.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.