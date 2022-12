Weihnachten: nur wenige Bäckereien geöffnet – eine Übersicht

Frisches Brot, knackige Brötchen – darauf will keiner über die Feiertage verzichten. Welche Bäckereien Weihnachten geöffnet haben.

Frische Brötchen an den Feiertagen – das ist in Norderstedt und Umgebung gar nicht so einfach zu bekommen.

Kreis Segeberg. Es ist Teil unseres kulturellen Erbes – Brot. Eine Scheibe Brot zum Frühstück, ein Brötchen vom Bäcker, eine Stulle für zwischendurch, und die Abendmahlzeit ist sogar danach benannt: Abendbrot. Egal ob Weizen-, Dinkel-, Roggen-, Kartoffel-, Körner-, Mohnbrötchen oder -brot, es gibt eine riesige Auswahl in jeder Bäckerei um die Ecke zu finden.

Im Brotregister des Deutschen Brotinstituts sind über 3.200 unterschiedliche Brotsorten verzeichnet, die tagtäglich in deutschen Backwarengeschäften verkauft werden und in Norderstedt allein gibt es 18 Bäckereien. Im Jahr 2014 hat die deutsche UNESCO-Kommission die deutsche Brotkultur in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Kreis Segeberg: Weihnachten bleiben viele Türen der Bäckereien geschlossen

Gerade an Weihnachten sollte nicht auf frisches Brot und knackige Brötchen verzichtet werden müssen. Heiligabend hat fast jede Bäckerei geöffnet, jedoch zu verkürzten Öffnungszeiten. Doch an den Feiertagen bleiben viele Backöfen ausgeschaltet.

In Norderstedt hat am ersten und zweiten Weihnachtstag lediglich die Bäckerei Tackmann und der türkische Bäcker Demir an der Falkenbergstraße sowie die Bäckerei Allaf am Herold-Center geöffnet. Für den zweiten Weihnachtstag öffnet auch die Bäckerei Andresen gegenüber vom Rathaus ihre Türen.

Diese Bäckereien haben in Henstedt-Ulzburg, Bad Bramstedt und Kaltenkirchen geöffnet

In Henstedt-Ulzburg sind hält Tackmann im Gewerbepark Nord über die Feiertage als einziger durchgängig die Stellung. Am Sonntag hat die Bäckerei Wagner im Neuen Weg für vier Stunden geöffnet und Dallmeyers Backhus nimmt am 26. Dezember für drei Stunden den Verkaufsbetrieb auf.

Etwas weiter nördlich in Kaltenkirchen und Bad Bramstedt hat lediglich Tackmann alle drei Tage des verlängerten Weihnachtswochenendes geöffnet und bekommt nur am Montag von der Bäckerei Andresen Gesellschaft. Die genauen Öffnungszeiten hat das Abendblatt in einer Übersicht zusammengefasst.

Weihnachten 2022: Eine Übersicht über die Öffnungszeiten aller Bäckereien

Norderstedt

Allaf am Herold-Center: vom 24.12. bis 26.12. jeweils von 5 bis 13 Uhr geöffnet

Andresen in der Rathausallee: am 24.12. von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25.12. geschlossen, am 26.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet

Dat Backhus Ochsenzoll am Tarpenufer: am 24.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Dat Backhus im Rewe-Markt an der Segeberger Chaussee 138: am 24.12. von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Dat Backhus im Familia-Markt: am 24.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Demir Türkische Backwaren im Alten Kirchenweg: am 24.12. von 7 bis 14:30 Uhr, am 25.12. von 8 bis 15 Uhr und am 26.12. von 8 bis 15 Uhr geöffnet

Junge im Obi-Markt: am 24.12. von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Junge im Herold-Center: am 24.12. von 8 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Kamps im Herold-Center: am 24.12. von 9 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Knaack im ALDI Nord an der Quickborner Straße 52: am 24.12. von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Nitt-Hauptgeschäft an der Ulzburger Straße 483: am 24.12. von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Nitt Eichen Café an der Segeberger Chaussee 48: am 24.12. von 7 bis 18 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Nitt Erlen Café im Erlengang: am 24.12. von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Nitt Oxen Café an der Ochsenzoller Straße 103: am 24.12. von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Nitt Café an der Ulzburger Straße 324: am 24.12. von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Nitt Café am Glashütter Markt: am 24.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Rathjen in der Tannenhofstraße: am 24.12. von 5:30 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Tackmann Coffee House: am 24.12. von 7 bis 13 Uhr, am 25.12. von 8 bis 14 Uhr und am 26.12. von 8 bis 14 Uhr geöffnet

Henstedt-Ulzburg

Dallmeyers Backhus: am 24.12. von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25.12. geschlossen und am 26.12. von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Nitt im Rewe-Markt an der Schulstraße: am 24.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Rathjen auf dem Rhen, in Ulzburg-Süd und in der Beckersbergstraße: am 24.12. von 5:50 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Tackmann im Gewerbepark Nord: am 24.12. von 7 bis 13 Uhr, am 25.12. von 8 bis 13 Uhr und am 26.12. von 8 bis 13 Uhr geöffnet

Von Allwörden im Marktkauf: am 24.12. von 8 bis 14 Uhr, am 25.12. und am 26.12. geschlossen

Wagner im Neuen Weg 6: am 24.12. von 6 bis 12 Uhr und am 25.12. von 7 bis 11 Uhr geöffnet, am 26.12. geschlossen

Bad Bramstedt

Andresen im Edeka Möller: am 24.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 25.12. geschlossen, am 26.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet

Andresen im Famila-Markt: am 24.12. von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Der kleine Brotladen: vom 24.12. bis 26.12. geschlossen

Tackmann Coffee-House am Roland am Bleeck 11: am 24.12. von 6:15 bis 13 Uhr, am 25.12. von 7:30 bis 14 Uhr und am 26.12. von 7:30 bis 14 Uhr geöffnet

Tackmann Café im Maienbeeck 21: am 24.12. von 6:15 bis 13 Uhr, am 25.12. von 7:30 bis 13 Uhr und am 26.12. von 7:30 bis 13 Uhr geöffnet

Tackmann im Rewe-Markt im Landweg: am 24.12. von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Wittorf im Landweg 14: am 24.12. von 5 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Kaltenkirchen

Andresen am Bahnhof: am 24.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 25.12. geschlossen, am 26.12. von 7 bis 17 Uhr geöffnet

Dat Backhus Heinz Bräuer in der Holstenstraße: am 24.12.: 7 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Steiskal in der Hamburger Straße: am 24.12. von 7 bis 14 Uhr, am 25. und 26.12. geschlossen

Tackmann Coffee-House: am 24.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 25.12. von 7:30 bis 14 Uhr und am 26.12. von 7:30 bis 14 Uhr geöffnet

Tackmann im Famila-Markt: am 24.12. von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen

Wagner am Markt 12: am 24.12. bis maximal 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26.12. geschlossen