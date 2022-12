Norderstedt. Vor der Krippe lagert schon ein kapitaler Ochse, Schafe, Hirtenhund und Kamel passieren auf dem Weg zur Krippe gerade den Altar, am Adventskranz leuchten vier dicke Kerzen, der Weihnachtsbaum strahlt bereits in voller Pracht, und eine wohlige Weihnachtswelle wabert trotz frischfrösteliger Raumtemperatur durch die Garstedter Christuskirche. Vollends jedoch stimmte das Konzert „Eine kleine Weihnachtsmusik“ die Menschen in Norderstedt auf die Festtage ein.

Gestaltet wurde es von Christuskirchen-Kantor Paul Fasang mit Flötistin Carmen Bangert, Bassbariton Keno Brandt und Geiger Jonas Rölleke. Carmen Bangert ist auch Mezzosopranistin, konnte aber wegen einer Unpässlichkeit nur Flöte spielen, ihre Gesangspartien übernahm Keno Brandt. Der Bassbariton und Gitarrist brachte auch seinen Kontrabass mit und begeisterte das Publikum in der gut besetzten Kirche in allen Fächern.

Konzert in Norderstedt: Eine harmonische Einstimmung auf Weihnachten

Das Quartett entfaltete die ersten drei Sätze aus Arcangelo Corellis Weihnachts-Concerto grosso, Opus 6, Nr. 8, mit seinem luftigen, freien Spiel zu einem weiten, kristallklar schwebenden Klang in dem hohen Kirchenraum. Mit der Aria „The people that walked in Darkness“ faszinierte Keno Brandt erstmals mit kluger Stimmführung, begleitet von Violinist Rölleke, Flötistin Bangert und Paul Fasang an der Truhenorgel.

Der revanchierte sich bei Brandt, indem er dessen Komposition „Preambulum Super, O Heiland, reiß den Himmel auf“ auf der großen Orgel mit froher Leichtigkeit und zugleich doch machtvoll intonierte.

Ohnehin erwies sich das Programm als durchdacht und harmonisch aufgebaut, denn nach Brandts Orgel-Solo „Preamulum“ folgte die von ihm gesungene Arie „Großer Gott, o starker König“ aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, und auch hier zeigte der 40 Jahre alte Musiker wieder eine kraftvolle Stimme, die bei weitem mit der Arie noch lange nicht ausgereizt schien.

Vom Publikum gibt es Bravo-Rufe

Schnell und sich im Rhythmus stetig steigernd spielte Fasang die Toccata écossaise, die schottische Toccata, von Hans André Stamm und betonte mit Vergnügen die jazzigen Sequenzen und überraschenden Ideen, die der 64 Jahre alte Komponist in sein Werk einfließen ließ. Dafür gab’s vom Publikum erste Bravo-Rufe.

Das Lied „Winternacht – Koppängen“, das Keno Brandt nach der gleichnamigen Komposition von Per Erik Moraeus schrieb, sollte die indisponierte Mezzo Carmen Bangert singen, doch der Co-Komponist konnte einspringen und – begeisterte abermals, zumal er sich auf der Gitarre begleitete. Auch für seine energievolle Interpretation der English Carols, teils warmherzig, teils reich koloriert, erhielt der Bassbariton viel Beifall.

Wie es begonnen hatte, so schloss das Konzert mit Arcangelo Corellis Weihnachts-Concerto grosso, diesmal mit dem vierten und fünften Satz. Flott und verheißungsvoll erklang das Vivace Allegro, lyrisch hingegen die Pastorale. Zur Zugabe setzte sich das Quartett Weihnachtsmützen auf und spielte flott und fröhlich den Dauerbrenner „Jingle Bells“, bei dem sich Keno Brandt aus Stimmungsmacher erwies und das Publikum erfolgreich zum Mitsingen und Takt-Klatschen animierte. Bei diesem energievollen Konzert verging einem sogar das Frösteln in der kalten Kirche.

Carmen Bangert, Keno Brandt und Jonas Rölleke gehören zum Ensemble „La Kejoca“ und geben am Freitag, 6. Januar, 19.30 Uhr, das Konzert „Musik in d’Lüchterkark – Folk Meets Classic“ in der Rellinger Kirche, Hauptstraße 7a, Rellingen. Eintritt 25 Euro.