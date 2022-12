A7 Kaltenkirchen: Auto überschlägt sich beim Verlassen der Autobahn

Kreis Segeberg. Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahnanschlussstelle Kaltenkirchen haben am Donnerstag drei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Sie befanden sich in einem Opel, der sich beim Verlassen der A7 mehrfach überschlug.

Warum es zu dem Unfall kam, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die Verletzten wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gefahren. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Weil die Anschlussstelle in Richtung Süden gesperrt wurde, bildete sich auf der Autobahn ein Rückstau. An dessen Ende kam es zu einem Auffahrunfall mit Sachschäden.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht nach Kollision auf der B 432

Zu einem weiteren Unfall kam es Donnerstag auf der Bundesstraße 432 zwischen dem Holmer Weg in Seth und der Lindenallee in Borstel. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen Unfallflucht, nachdem dort zwei Auto seitlich gegeneinander geprallt waren.

Das Unglück geschah um 7.48 Uhr, als ein Auto zu weit links fuhr, auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit einem weißen Ford Fiesta kollidierte, der in Richtung Norderstedt fuhr. „Der Ford-Fahrer wendete kurz darauf, konnte den unbekannten Unfallfahrer aber nicht auffinden“, teilte die Polizeidirektion mit. Das Fahrzeug mit dem flüchtigen Fahrer dürfte an der Fahrerseite beschädigt sein.

Die Beamten der Polizeistation Nahe bitten den Fahrer und Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04535/ 439 99 50 oder ab Nahe.PSt@polizei.landsh.de.

