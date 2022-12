Kreis Segeberg: Heiligabend – Bitte warm anziehen für den Gottesdienst

Christina Henke, Pastorin der Thomaskirche in Norderstedt: Die Nordkirche hat eine geringere Heiztemperatur empfohlen. Dafür gelten, anders als Weihnachten 2021, keine Abstands- oder Maskengebote mehr.

Kreis Segeberg. Wer zum Heiligabend gerne die Kirche besucht, hat einen besonderen Grund zur Freude. Denn in Norderstedt und Umgebung werden die Gottesdienste erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ganz normal stattfinden.

Das bedeutet: Es gibt keine Abstands- oder Maskenpflicht, keine Anmeldungen und keine Beschränkungen der Personenzahl mehr. Und es wird auch nicht auf Orte außerhalb der Kirche ausgewichen.

Heiligabend: Kreis Segeberg – Für den Gottesdienst bitte warm anziehen

Eine Einschränkung gibt es allerdings: In einigen Gotteshäusern wird es diesmal etwas kühler sein als in den Vorjahren. Aus Energiespargründen wird etwas weniger geheizt. Damit folgen die Gemeinden Empfehlungen der Nordkirche, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und auch aus Gründen des Klimaschutzes die Heizkörper herunterzudrehen.

„Bei uns läuft Heiligabend erstmals alles seit 2019 wieder ganz normal. Darauf freuen wir uns schon sehr“, sagt Martin Lorenz, Pastor in der Norderstedter Christuskirche, die zur evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde gehört. Das gelte auch für die Paul-Gerhardt-Kirche, die ebenfalls Teil der Gemeinde ist.

In beiden Kirchen werde allerdings nur auf 16 Grad geheizt. „Damit setzen wir die Empfehlung der Nordkirche um. Aber wir haben das ausprobiert. Das geht“, sagt Martin Lorenz. Eine warme Jacke sei aber „schon empfehlenswert“.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Norderstedter Thomaskirche: Krippenspiel drinnen, Jacke sollte man trotzdem anhaben

Ähnlich wird das in der Norderstedter Thomaskirche gehandhabt. „Wir werden wieder ganz normal feiern, ohne Anmeldung oder Abstandsregeln“, sagt Pastorin Christina Henke. Auch das Krippenspiel, das im vergangenen Jahr noch im Freien vor der Kirche stattfand, wird wieder im Inneren der Kirche stattfinden.

Allerdings werde es auch in dem Gebäude aus den 70er-Jahren diesmal etwas kühler. „Wir heizen auf etwa 15 Grad. Eine Jacke oder einen Mantel sollte man schon anhaben“, sagt Christina Henke. Die Gemeinde setze damit die Empfehlungen der Nordkirche um. Das sei schon aus finanziellen Gründen geboten wegen der derzeit so hohen Energiepreise.

Weihnachten: Kirchen der Gemeinde Harksheide werden auf 19 Grad geheizt

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Harksheide lädt Weihnachten zu insgesamt acht Gottesdiensten in zwei Kirchen ein. Frieren müsse dabei niemand. „Es wird geheizt, auf 19 Grad“, sagt Pastorin Antje Maria Mell.

Eine Anmeldung wird nicht benötigt und das Tragen einer Maske sei auch keine Pflicht. Letztes Jahr sah das noch ganz anders aus. „Es gab ein Anmeldesystem und insgesamt 14 Gottesdienste hintereinander“, so die Pastorin. Mit reichlich Abstand und begrenzter Personenzahl wurde damals das Fest gefeiert.

Vicelin-Kirche in Norderstedt: „Eine Decke braucht niemand“

In der Vicelin-Kirche am Immenhorst in Norderstedt ist die Vorfreude groß, endlich wieder unter normalen Bedingungen Gottesdienste feiern zu können – ganz ohne Corona-Einschränkungen.

„Allerdings wissen wir nicht, wie viele Leute tatsächlich kommen werden. Viele sind derzeit krank“, sagt Susanne Mieding, Mitarbeiterin des Kirchenbüros. Sie verspricht aber: „Eine Decke braucht niemand.“ Der Kirchenraum sei weder besonders warm noch besonders kalt.

Heiligabend in der Johanneskirche: Ein Familiengottesdienst mehr als sonst

Auch in der Johanneskirche in Norderstedt stehen die Zeichen auf Normalität. „Bei uns werden die Gottesdienste wie vor der Pandemie angeboten“, sagt Pastor Eckhard Wallmann. Zum „Entzerren“ werde ein Familiengottesdienst mehr als sonst angeboten. Anmeldungen seien nicht erforderlich. Und: „Es soll auch nicht kalt sein in der Kirche.“

Gottesdienste zu Weihnachten: Der Eingangsbereich der Erlöserkirche in Henstedt-Ulzburg ist jetzt barrierefrei und verfügt über eine Rampe. Rund 100.000 Euro wurden investiert, fast die Hälfte fördert das Land.

Foto: Erlöserkirche Henstedt

In Henstedt-Ulzburg hat die Erlöserkirche pünktlich zum Fest ein wichtiges Projekt abgeschlossen. Denn nach jahrelanger Planung ist der Eingangsbereich des denkmalgeschützten, 1880 erbauten Hauses nun barrierefrei geworden und verfügt jetzt über eine beleuchtete Rampe.

Mehr als 100.000 Euro hat die Maßnahme gekostet, rund die Hälfte (47.165 Euro) fördert das Land. Nicht nur ältere Menschen oder körperlich beeinträchtigte Besucher haben es jetzt leichter, sondern auch Familien, die einen Kinderwagen dabeihaben.

Erlöserkirche Henstedt-Ulzburg: Gottesdienst wird auch ins Gemeindehaus übertragen

Abstandsregeln oder eine Maskenpflicht gibt es nicht mehr, auch keine Anmelderegelungen. Aber die Platzzahl in der Kirche ist begrenzt. Daher werden am 24. Dezember die Gottesdienste um 14.30 und 16 Uhr per Video auch ins Gemeindehaus übertragen. Empfohlen wird, sich ein bisschen wärmer anzuziehen.

In der Kreuzkirche laden die Pastoren Jürgen Schacht und Mathias Krüger zu insgesamt drei Christvespern, um 23 Uhr findet noch eine Christmette mit der Kantorei statt. Auch an den ersten beiden Weihnachtstagen gibt es jeweils um 10 Uhr eine Messe. Anmeldungen sind keine nötig.

St. Petrus-Kirche: Jugendliche besuchen Menschen, die Weihnachten arbeiten

Die St. Petrus-Kirche auf dem Rhen hatte in der Vergangenheit noch Einlasskarten ausgegeben, damit kein Gottesdienst überfüllt ist. Das gibt es nun nicht mehr, zudem diesmal vier statt fünf Messen am Heiligen Abend. Die Fußbodenheizung in dem modernen Gebäude ist ebenso etwas reduziert worden, doch allzu kalt werde es nicht sein, versichert die Kirche.

Die Jugendlichen aus der Kirchengemeinde lassen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember wieder die Aktion „Weihnachten auf dem Pappteller“ aufleben. Das bedeutet: Sie besuchen im Ort Menschen, die Weihnachten arbeiten müssen – die Polizei, die AKN, das Krankenhaus – und überraschen diese mit Süßigkeiten, Mandarinen und gebackenen Keksen.

Kaltenkirchen: Weihnachten bei 16 Grad in der Michaeliskirche

Wer in Kaltenkirchen einen der Gottesdienste in der Michaeliskirche besuchen will, muss sich nicht anmelden oder auf Abstandsregeln einstellen. „Es wird einen freien Zugang geben“, sagt Pastor Tilmann Fuß. Dieselbe Regelung gelte auch für die Christuskirche in Alveslohe, die auch zur Kirchengemeinde Kaltenkirchen gehört.

Fuß kündigt an, dass die Temperatur in der Kirche unter dem gewohnten Niveau liegen werde und empfiehlt den Besuchern, sich warm anzuziehen. Er geht davon aus, dass das Thermometer im Gebäude nicht über 16 Grad steigen wird.

Wer nicht alleine bleiben möchte, kann im Michaelishaus Weihnachten feiern

Die Kirche lädt für Heiligabend zu einer Feier im Michaelishaus ein. „Eingeladen sind alle Menschen, die diesen besonderen Abend in fröhlicher Gesellschaft mit anderen feiern möchten“, sagt Tilmann Fuß. Auf dem Programm stehen ein gemeinsames Essen, Geschichten und Gespräche am Weihnachtsbaum.

„Bringen Sie also auch selbst gern etwas zum Vorlesen oder Ihr Musikinstrument mit“, empfiehlt der Pastor. Die Feier beginnt um etwa 18 Uhr und wird gegen 20 Uhr enden. Hilfe für das Schmücken des Raumes oder zum Decken der Tische ist erwünscht. Anmeldungen bei Tillmann Fuß unter 04191/90 90 448.

Bad Bramstedt: 14 Grad in der Michaeliskirche, Open-Air-Gottesdienst wird verlegt

Mit 14 Grad wird es in der Maria-Magdalenen-Kirche in Bad Bramstedt noch ein bisschen kälter als in Kaltenkirchen sein. „Wir heizen nur mäßig“, heißt es aus dem Kirchenbüro. Auch die Bramstedter Kirche verzichtet auf Anmeldungen und Abstandsregeln. „Jeder sorgt für sich“, sagt eine Mitarbeiterin.

Die Kirchengemeinde weist auch darauf hin, dass der geplante Open-Air-Familiengottesdienst um 15 Uhr nun doch nicht unter freiem Himmel stattfinden wird. Statt wie geplant im Pastoratsgarten wird der Gottesdienst nun in der Kirche abgehalten.

Die Weihnachtsgottesdienste auf einen Blick

Norderstedt



Albert-Schweitzer-Kirche: 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel (Leitung: Pastorin Peters); 15.30 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Lobe. 17 Uhr Christvesper mit Pastor Lobe; 23 Uhr: Christmette mit Teamer:innen, Leitung: Pastor Lobe.

Christuskirche: 13.30 Uhr und 15 Uhr Familiengottesdienst mit Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit Pastor Neitzel; 17 Uhr Gottesdienst mit Pastor Lorenz; 23 Uhr Gottesdienst mit Pastor Lorenz.

Falkenberg-Kirche: 14 Uhr und 15.30 Uhr Gottesdienst mit Weihnachtsspiel, Leitung: Pastorin Mell; 17 Uhr Christvesper mit Kantorei, Leitung: Pastorin Mell.

Johanneskirche: 13.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst für die Kleinsten mit Krippenspiel, Pastorin Wallmann; 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pastorin Wallmann; 17 Uhr Festgottesdienst mit Oboe und Orgel mit Pastorin Wallmann; 23 Uhr Christmette mit der Johanneskantorei mit Pastorin Wallmann.

Paul-Gerhardt-Kirche: 14 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pastorin Paap; 15.30 Familiengottesdienst mit Pastor Plümer; 17 Uhr Christvesper mit Barockmusik mit Pastorin Paap; 23 Uhr Christmette mit Pastor Plümer.

Thomas-Kirche: 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, vorgeführt von den Kita-Kindern, mit Pastorin Henke; 17 Uhr Christvesper mit Pastor Urbach; 23 Uhr Christmette mit der Kantorei, Pastorin Henke.

Vicelin-Kirche: 14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 17 Uhr Christvesper mit Pastorin Shelley; 23 Uhr Christmette mit Pastorin Shelley.

Henstedt-Ulzburg

Erlöserkirche: 14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 16 Uhr und 17.30 Uhr Familiengottesdienst (Pastor Spingler und Team); 23 Uhr Christnachtgottesdienst mit Abendmahl, Pastor van der Staaij.

Kreuzkirche: 14 Uhr Christvesper mit Krippensingspiel, Pastor Schacht; 15.30 Uhr Christvesper gestaltet von Diakon Simon Rausch und Jugendlichen; 17 Uhr Christvesper mit Pastor Krüger; 23 Uhr Christmette mit der Kantorei, Pastor Schacht.

St.-Petrus-Kirche: 14 Uhr Krippenspiel für kleinere Kinder; 15.30 Krippenspiel für Grund- und Vorschulkinder mit Pastor Beecken; 17.30 Uhr Christvesper mit Pastor Beecken; 23 Uhr Christmette mit Pastor Beecken.

Kaltenkirchen

Michaeliskirche: 11 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Grosstück und Vikar Paulsen; 14.30 (Pastor Fuß) und 15.30 Uhr (Pastorin Grosstück) Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 17 Uhr Christvesper mit Pastor Fuß; 23 Uhr Christvesper mit Pastorin Pottmann.

Christuskirche Alveslohe: Gottesdienste um 15.30 mit Pastorin Pottmann und 17 Uhr mit Vikar Paulsen.

Bad Bramstedt

Maria-Magdalenen-Kirche: 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Diakon Kopischke; 15 Uhr Familiengottesdienst mit Pastorin Schwetasch; 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper, Pastorin Theuerkorn; 23.15 Uhr Christmette mit Pastorin Fenske.

Tangstedt

Kirche zum guten Hirten: 14 Uhr Musikalisches Krippenspiel; 15.30 Uhr Gottesdienst mit Konfirmanden, Pastor Glöckner; 17 Uhr Christvesper mit Pastor Glöckner.