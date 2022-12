Polizei Norderstedt: Sind es Serientäter? Einbrecher steigen erneut in Kitas ein

In Norderstedt wurde zuletzt mehrmals in Kindertagesstätten eingebrochen. In einem Fall scheiterten die Täter bei dem Versuch, in die Kita einzudringen (Symbolfoto).

Norderstedt. Einbrecher haben es in Norderstedt erneut auf Kindertagesstätten abgesehen. Im Stadtteil Harksheide wurden der Polizei zwei Taten gemeldet. In einem Fall blieb es beim Versuch.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, hätten Unbekannte gewaltsam versucht, in die Räume einer Kindertagesstätte im Schulweg einzudringen, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzusteigen.

Polizei Norderstedt: Täter durchwühlten die Schränke

An der Albert-Schweitzer-Straße hatten die Einbrecher mehr Erfolg. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden im Objekt mehrere Räume betreten und Schränke durchwühlt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. „Zu dem genauen Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.“

Die Tatzeit liegt ebenfalls zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr. In den vergangenen Monaten war es bereits mehrfach zu Einbrüchen in Kitas in Norderstedt und anderen Orten des Kreises Segeberg gekommen.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Die Ermittler vermuten, dass zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise sind an die Polizei in Norderstedt unter 040/52 80 60.

