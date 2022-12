Norderstedt. Trickbetrüger haben bei einer Rentnerin aus Norderstedt Schmuck und einen Tresor gestohlen. Sie hatten sich als Handwerker ausgegeben. Die Polizei warnt nochmals davor, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen.

Die Täter hatten sich am Montag gegen 19 Uhr bei der Frau gemeldet, weil sie angeblich Wasser und die Armaturen überprüfen müssten. „Nachbarn bemerkten kurz darauf zwei Männer im Treppenhaus, die das Mehrfamilienhaus mit einem Möbeltresor in Richtung Am Ochsenzoll verließen“, teilte die Polizei mit.

Polizei Norderstedt: Tresor weg – Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin

Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise. Einer der Männer ist etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er war mit einer Arbeitshose, einem weißen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke mit Fellkragen bekleidet.

Der Mann trägt einen Dreitagebart, spricht gebrochen deutsch und könnte vom Erscheinungsbild aus dem osteuropäischen Raum stammen. Zu seinem Komplizen liegt keine Beschreibung vor.

Die Ermittler der Norderstedter Kriminalpolizei suchen weitere Zeugen und bitten um Hinweise zur Fluchtrichtung der Täter unter 040/528 06 0.

Polizei: Trickdiebstahl in Wohnungen ist eine der häufigsten Straftaten

„Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.“