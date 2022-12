Angebote für Kita- und Schulkinder geplant. Was die Pläne des Nabu sind und wann die Hütte der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Norderstedt. Sie soll ein Ort für Umweltbildungsangebote sein: die frisch renovierte Waldhütte in der Garstedter Feldmark in Norderstedt. Die Rede ist von der ehemaligen, lange sehr baufälligen „Waldjugend-Hütte“ im Forst Harnhagen-Styhagen. Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Norderstedt haben sie in monatelanger Arbeit saniert.

Nun ist sie fertig – und steht ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung. Wer sich die Hütte einmal ansehen möchte und mehr über die Pläne des Nabu erfahren möchte, kann einfach am Sonnabend zur „Waldweihnacht“ der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt kommen. „Die Feier ist ja ganz in der Nähe. Wir werden vor Ort sein und da unsere Pläne für die Waldhütte vorstellen“, sagt Horst Bollmann, Leiter der Nabu-Gruppe Norderstedt.

Waldpädagogik: Norderstedt hat einen neuen Natur-Lernort

Einen Einblick gibt schon einmal Björn Heitmann, Leiter der neu gegründeten Nabu-Arbeitsgruppe Wald. „Wir werden die Hütte regelmäßig für interessierte Besucher öffnen. Unsere Experten für Flora, Fauna und Umweltschutz werden Exkursionen in das umgebende, besonders interessante Waldgebiet anbieten.“

Die Termine dafür sollen Anfang des kommenden Jahres bekannt gegeben werden. Interessierte Schulen, Kindergärten und andere Gruppen könnten sich aber jetzt schon beim Nabu Norderstedt melden, um individuelle Termine abzusprechen.

Norderstedt: Teile der Kosten konnten mit Spenden beglichen werden

Die Nabu-Mitglieder hatten die verfallene Hütte seit dem Frühjahr wieder instand gesetzt. Fast alle Arbeiten konnten die Ehrenamtlichen selbst ausführen, mit einer Ausnahme: Der Auftrag zur Reparatur und zum Decken des Daches wurde an eine Norderstedter Fachfirma vergeben.

Die Kosten konnten nicht vollständig aus Nabu-Mitteln beglichen werden. Aber private Spenden halfen. Außerdem bekam der Nabu von der Bingo-Umweltlotterie einen Zuschuss für das Projekt.

Wer mehr wissen oder einen Termin vereinbaren möchte, wendet sich an Horst Bollmann, Tel. 040/523 34 31. Weitere Informationen zur Nabu-Ortsgruppe gibt es online.