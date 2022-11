Kaltenkirchen: Achtung, Kinder! Kuh Lieselotte kommt in die Bücherei

Kaltenkirchen. Normalerweise ist es in der Bücherei Kaltenkirchen am Markt montags still. Nächste Woche, am Montag, 7. November, wird jedoch eine Ausnahme gemacht. Denn an diesem Tag öffnet die Bücherei ihre Pforten für einen Tag der Literatur-Superlative.

Anlass ist der Beginn der Kinder- und Jugendlesewochen in Schleswig-Holstein. Im ganzen Bundesland wird in Schulen und Büchereien ein umfassendes Programm an Vorlesungen, Autorenbegegnungen und Schreibwerkstätten angeboten.

Kaltenkirchen: Kuh Lieselotte kommt in die Bücherei

Am Montag um 15.30 Uhr bekommt die Bücherei hohen Besuch. Nämlich von Lieselotte, der beliebtesten Bilderbuchkuh Deutschlands. Ihren Autor Alexander Steffensmeier bringt sie auch mit und erzählt von ihren Abenteuern auf dem Bauernhof.

Bei der öffentlichen Veranstaltung wird der Autor aus dem Buch „Ein Platz nur für Lieselotte“ vorlesen. Alle Kinder ab 4 Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen dabei sein. Der Eintritt ist für alle frei, die Plätze sind jedoch begrenzt. Kostenlose Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es ab sofort in der Stadtbücherei.

Die Autorin und Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg ist Redakteurin beim NDR.

Foto: Stadtbücherei Kaltenkirchen

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kaltenkirchen: NDR-Redakteurin Stoltenberg stellt ihre Lieblingsbücher vor

Doch damit ist der Literaturtag noch nicht zu Ende. Alle Erwachsenen aufgepasst: Am Abend um 19:30 Uhr wird die deutsche Autorin und Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg zu Besuch erwartet. Sie wird ihre Lieblingsbücher der Saison vorstellen.

Alle Teilnehmenden können sich auf einen unterhaltsamen Literaturabend der besonderen Art freuen, denn die NDR-Redakteurin begeistert mit viel Charme und Humor. Tickets (7 Euro mit Leseausweis der Stadtbücherei, 10 Euro ohne) können ab sofort in der Stadtbücherei gekauft werden.

Kontakt zur Stadtbücherei, Am Markt 10, ist unter Telefon 04191/95 84 40, und per E-Mail an stadtbuecherei@kaltenkirchen.demöglich.