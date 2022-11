Die bei Kindern beliebte Hamburger Band spielt ein kostenloses Konzert in Norderstedt. Wo man sich anmelden muss.

Veranstaltungen Radau! Bis Norderstedts Festsaal am Falkenberg wackelt!

Norderstedt. Manchmal spielt eben das Wetter einfach nicht mit: Am 17. September sollte sich bei dem großen Kinderfest „Ramba Zamba – Wir. Feiern. Kinder.“ auf der großen Feldparkwiese im Stadtpark Norderstedt alles um die Kinder dieser Stadt drehen. Doch leider musste das Fest witterungsbedingt kurzfristig abgesagt werden, und so fielen all die geplanten Highlights auf der Bühne sowie die tollen Aktionen auf der Feldparkwiese aus.

Das Bedauern war groß – aber umso größer ist jetzt die Freude, dass zumindest für ein Highlight ein Ersatztermin gefunden werden konnte: Die Band „Radau!“ wird am Sonnabend, 19. November, ab 16 Uhr die Bühne im Festsaal am Falkenberg rocken. Und da es auf der Bühne äußerst selten regnet oder stürmt, wird das Konzert ganz bestimmt stattfinden.

Veranstaltungen: Radau! Bis Norderstedts Festsaal am Falkenberg wackelt!

Radau! – das ist erfrischender Quatsch, schlaue Hits und garantiert blockflötenfreie Konzerte. Mit ihrer puren Lust an der Musik bringen die vier Hamburger Achim Erz (Schlagzeug, Percussion, Gitarre, Gesang), Arne Gedigk (Gesang, Gitarre, Akkordeon, Keyboards), Oliver Bergmann (Bass, Gesang, Gitarre) und Mats Sharma (Gitarre, Gesang, Keyboards) ihr Publikum sicher in Bewegung.

Ganz egal ob Kind oder Erwachsener – jeder wird bei Radau-Konzerten in die Bühnen-Action einbezogen. Lebendig und befreiend geht es um die spannenden Themen des Kinder- und Familienalltags. Mit über 400 Konzerten und zahlreichen Fernseh- und Rundfunkauftritten gehört Radau! zu den bekanntesten Acts für Kinder und Familien in Deutschland. Ihr Tourplan reicht von Sylt bis zum Genfer See und vom Reeperbahn-Festival bis zum Bürgerfest des Bundespräsidenten.

Radau! ist eine der erfolgreichsten Kinder-Bands

Die Band hat den Deutschen Kinderliederpreis und den WDR-Kinderliederpreis gewonnen, ihr jüngstes Album wurde vom Verband deutscher Musikschulen empfohlen als „Gute Musik für Kinder“. Im Festsaal am Falkenberg werden die vier Hamburger auch Stimmung zum internationalen Tag der Kinderrechte machen, der am 20. November weltweit auf die Rechte von Kindern aufmerksam macht.

Der Eintritt zum Konzert ist für alle frei. Allerdings muss man sich vorher online dafür anmelden – sonst läuft der Festsaal noch über. Wer dabei sein will, meldet sich unter www.stadtpark-norderstedt.de ganz schnell an. Das Konzert wird von der Stadtpark Norderstedt GmbH in Kooperation mit dem Jugendamt Norderstedt und den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe Norderstedt veranstaltet. Sponsoren sind die Norderstedter Bank, der Hamburg Airport, die Stadtwerke Norderstedt, der Rotary Club Norderstedt, die Kulturstiftung Norderstedt sowie die Stadt Norderstedt.