Bürgerentscheid steht an: Welche Argumente die Christdemokraten gegen ein Verschmelzen der Dörfer an der B 432 haben.

Am 6. November stimmen die Bürger in Nahe und Itzstedt über eine mögliche Fusion ab.

Itzstedt/Nahe. In den beiden Gemeinden Itzstedt und Nahe gibt es politisch derzeit nur ein Thema: Sollen die beiden Dörfer zu einer Verwaltungseinheit verschmelzen? Macht die Fusion Sinn? Am Sonntag, 6. November, sollen die Bürgerinnen und Bürger darüber in einem Bürgerentscheid beschließen.

„Itzstedt bleibt Itzstedt – Fusion nein danke!“, sagt die CDU in Itzstedt. Bei der Jahreshauptversammlung diskutierten die Christdemokraten in „Juhls Gasthof“ den aktuellen Stand ihrer Plakataktion zum Bürgerentscheid, die gemeinsam mit der FDP ins Leben gerufen wurde.

Kommunalpolitik Fusion Itzstedt und Nahe? CDU sagt „Nein danke“

Gegen die Fusion der Gemeinden Itzstedt und Nahe wurde auch ein Flyer mit den wichtigsten Argumenten veröffentlicht. Die Fusionsbestrebungen gingen laut CDU auf „einige Mitglieder“ von SPD und Bündnis90/Die Grünen zurück.

Die Argumente des CDU Ortsverbandes Itzstedt mit seinen aktuell 30 Mitglieder gegen die Fusion: Zurzeit bestünden die beide Gemeindevertretungen aus je 13 Vertreterinnen und Vertretern, nach einer Fusion würde die neue Gemeindevertretung aus 19 Vertretern bestehen.

Zusätzlich müssten Ortsbeiräte entstehen, die den Personalbedarf erweiterten. Ausweise, Führerscheine und andere Dokumente müssten geändert werden. Außerdem würde die Fusion zu einer weiteren Entfremdung in der Gemeinde führen.

Einsparungen in der Verwaltungen seien nicht zu erwarten, sagt die CDU

Die von Befürwortern der Fusion genannten Einsparungen in der Verwaltung und höhere finanzielle Zuweisungen vom Land seien laut CDU nicht zu erwarten. Und auch die erwartete Einstufung als Unterzentrum sei „reine Spekulation“.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Vertretung des erkrankten Itzstedter CDU-Vorsitzenden Stephan Scheller leitete der stellvertretende Vorsitzende und stellvertretende Bürgermeister Frank Warn die Sitzung. Dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Volker Wulff wurde für seinen besonderen Einsatz in den letzten Monaten gedankt.

Kommunalpolitik: CDU ehrt verdiente Parteimitglieder

Der Kreisvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung Uwe Voss überbrachte die Grüße vom CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Ole Plambeck – er ließ sich entschuldigen, weil er und seine Frau Annika aktuell Nachwuchs erwarten.

Gerd-Adolf Rathje wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft und Volker Wulff für seine zwanzigjährige Mitgliedschaft in der CDU mit besonderen Urkunden für ihren langjährigen Einsatz geehrt.