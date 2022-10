Jetzt kostenlos Tickets sichern: Was betagten Norderstedterinnen und Norderstedtern im Festsaal am Falkenberg geboten wird.

Norderstedt. Corona hat die Weihnachtsfeiern für Seniorinnen und Senioren ab 75 Jahren in Norderstedt in den vergangenen Jahren unmöglich gemacht. Aber in diesem Jahr sollen die betagten Norderstedterinnen und Norderstedter wieder zum gemeinsamen Feiern zusammenkommen. Die Stadt Norderstedt lädt zur „Weihnachtsshow“ in den Festsaal am Falkenberg am Langenharmer Weg 90.

Wer die 75 Jahre in Norderstedt erreicht hat – das sind in der Stadt etwa 12.000 Menschen – wird die Einladung zu den Feiern bereits im Briefkasten haben. Aussuchen kann man sich einen von fünf Terminen: Dienstag, 29. November, Mittwoch, 30. November, Montag, 5. Dezember, Mittwoch, 7. Dezember und Donnerstag, 8. Dezember, jeweils von 15 bis etwa 16.20 Uhr.

Veranstaltungen: Norderstedt feiert Weihnachtsshow für 12.000 Senioren ab 75

Die Stadt verspricht eine weihnachtliche Show von etwa 75 Minuten Länge. Man könne in Erinnerungen schwelgen und gemeinsam Weihnachtslieder singen. Das große Ensemble der Norderstedter Musiktheater-Akademie hat für die Feiern eigens ein Programm ausgearbeitet und wird es rund um einen geschmückten Weihnachtsbaum aufführen, der voller Überraschungen steckt. Für gute Laune soll der Bauchredner Andreas Römer sorgen, der mit seinen charismatischen Puppen humorige Dialoge führt – und dabei auch noch Zaubertricks macht.

Wer bei einer der fünf Feiern im Festsaal am Falkenberg dabei sein möchte, muss sich die Karten dafür allerdings noch im Rathaus abholen. In den Einladungsbriefen steckten Gutscheine, die in der Zeit von Montag, 7. November, bis Freitag, 11. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Foyer der „TriBühne“ (Rathausallee 50) gegen Eintrittskarten eingetauscht werden müssen. Das Kontingent sei begrenzt und an den Veranstaltungstagen werde es vor Ort keine Ausgabe mehr geben, teilt die Stadt mit.