Seniorenbeirat: Henstedt-Ulzburg ratlos: Viele Kandidaten, kaum Beteiligung

Henstedt-Ulzburg. Es ist paradox: Da war es endlich gelungen, ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten für den Seniorenbeirat von Henstedt-Ulzburg zu finden. Mehr noch: Sogar die erhoffte Parität war gesichert durch acht Frauen und acht Männer. Doch das Ergebnis der Wahl hinterlässt nun gemischte Gefühle. Das Positive: Es gibt einen neuen Beirat, ihm gehören sieben Frauen und sechs Männer an, er wird sich im Dezember konstituieren.

Gewählt wurden: Karin Bianca Böhm, Veronika Bohrer, Inez Gutsche, Bettina Kluckert, Barbara Kutzner, Barbara Schemberger, Magrid Johanna Wulff sowie Hans Bliedung, Uwe Groth, Günter Kierstein, Gerd Peltz, Joachim Süme und Heinz Dieter Welling.

Seniorenbeirat: Henstedt-Ulzburg ratlos – Viele Kandidaten, geringe Beteiligung

Nur: Es ist nicht gelungen, eine angemessene Resonanz in der Bevölkerung zu erzeugen. Wahlberechtigt waren 8814 Personen der Altersgruppe 60 plus. Davon haben lediglich 1502 Wahlumschläge abgegeben oder eingeschickt – das sind knapp 17 Prozent. Zu allem Überfluss waren 96 hiervon aus verschiedenen Gründen ungültig.

Am Rande der öffentlichen Auszählung im Rathaus äußerte sich Colja Peglow, Leiter des Ordnungsamtes und zugleich verantwortlich für die Wahl, ein wenig ratlos. „Alle haben ungefragt die Wahlunterlagen nach Hause bekommen mit Stimmzettel, Anschreiben, Merkblatt, Umschlag. Einfacher geht es wirklich nicht. Eine Beteiligung von so wenig Prozentpunkten ist schon schade.“ Warum das so sei, wollte er nicht spekulieren. „Das wäre eine Mutmaßung, da müssten wir jetzt jeden Wahlberechtigten fragen.“

Seniorenbeirat: Beim letzten Mal kandidierten ausschließlich Männer

Das Interesse daran, im Gremium mitzuwirken, ist hingegen groß gewesen. Der bisherige Beirat hatte mit Erfolg öffentlich für Bewerbungen geworben, nachdem man sich im Frühjahr zu einer Neuwahl entschieden hatte. Zuvor hatte es eine Diskussion gegeben, weil 2021 ausschließlich Männer kandidiert hatten. Insbesondere die Gleichstellungsbeauftragte Svenja Gruber hatte diesen Zustand moniert.

„Wir haben so viele Frauen und Männer, die sich zur Wahl gestellt haben. Der Seniorenbeirat hat für sich geworben, hat proaktiv Frauen angesprochen – mit einem wirklich guten Ergebnis“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. Die niedrige Beteiligung nannte sie „bedauerlich“, denn: „Es ist ein wichtiges Amt, denn wir haben ja sehr viele Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde. Das hier wäre das Gremium, in dem man mitwirken kann.“

Henstedt-Ulzburg: 16 Personen wollten in Seniorenbeirat – drei gingen leer aus

Günter Kierstein war bisher dabei – und ist es auch künftig. Er erinnert daran: 2021 gab es nur zwölf Kandidaten, die alle berufen wurden. Diesmal waren es 16 Personen, sodass drei leer ausgingen.

Die vielen ungültigen Wahlscheine fallen auch ihm auf. „Es ist nicht so einfach“, sagt Kierstein, der andeutet, dass man sich hier Gedanken machen will. Auch, was die Bekanntheit der Kandidatinnen und Kandidaten angeht. „Vielleicht in Zukunft mit Steckbriefen.“ Denn so hatten viele Wahlberechtigte möglicherweise einfach keinen Bezug zu den Personen. Andererseits ist es keine direkte Personenwahl – es geht darum, ein Gremium zu besetzen.