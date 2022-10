Chorus Mind in Norderstedt auf den Spuren von Fleetwood Mac

Norderstedt. Endlich können die gut 50 Sängerinnen und Sänger des Norderstedter Pop- und Gospelchors Chorus Mind wieder vor Publikum zeigen, was sie so drauf haben. Denn nach drei Jahren Corona-Zwangspause geht es am Sonnabend, 5. November, wieder richtig los. Die bis zu 440 Besucher im Kulturwerk erwartet beim Jahreskonzert ein seit Monaten akribisch einstudiertes „Best of“-Programm aus dem Gesamtwerk des seit 22 Jahren bestehenden Chores.

Auf dem Repertoire seiner früheren Lieder will sich Chorus Mind aber nicht ausruhen. Die Freunde und Stammhörer sollen auch mit neuen Stücken bestens unterhalten werden. Schließlich steht das Programm des Jahreskonzerts unter dem Motto „so delightful unusual“, was etwa mit „so entzückend ungewöhnlich“ übersetzt werden könnte.

Norderstedt: Chorus Mind singt „Go Your Own Way“ von Fleetwood Mac

Chorleiter Martin Ziemsky hat seine Gruppe mit zahlreichen neu arrangierten Hits früherer Tage zu gesanglichen Höchstleistungen animiert. Und so wird vom Norderstedter Pop- und Gospelchor auf der großen Bühne des Kulturwerks erstmals das rockige „Go Your Own Way“ vielstimmig zu hören sein, das einst Fleedwood Mac in die Hitparaden stürmen ließ.

Dazu serviert Chorleiter Ziemsky den Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches Potpourri der besten Chorus-Mind-Lieder – von „Shame Shame Shame“ (Shirley and Company) über „Halleluja“ (Leonard Cohen) und „All I Need Is A Miracle“ von Mike & the Mechanics bis zu „Eye Of The Tiger“ von Survivor, dem berühmten Klassiker aus dem Boxer-Film „Rocky III“.

Norderstedt: Geballte Energie, Stimmgewalt und Anekdoten

„Das ist musikalisch geballte Energie und Stimmgewalt“, kündigt Ziemsky an, der am 5. November jedes einzelne Stück in seiner bekannten unnachahmlichen Art mit Anekdoten, hintergründigen Erklärungen einleiten und den Besucherinnen und Besuchern vorstellen wird.

Einen kleinen Vorgeschmack ihres aktuellen Könnens konnten ein paar Hundert Besucher des Norderstedter Stadtparks bereits im Sommer bekommen, als der Pop- und Gospelchor auf der Kultursommer-Open-Air-Bühne auftrat. Zum ersten Mal nahm der anerkannte Norderstedter Kulturträger in diesem Jahr auch beim deutschen Chorfest in Leipzig teil, wo zu Himmelfahrt 350 Chöre aus ganz Deutschland auftraten.

Jahreskonzert von Chorus Mind, Kulturwerk, Stormarnstraße 55, Sonnabend, 5. November. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr; Einlass ab 18.30 Uhr. Karten (10 bis 14 Euro) gibt es im Ticket-Corner in der Hopfenliebe an der Rathausallee, an der Abendkasse sowie unter eventim.de.