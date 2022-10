Experten beraten zum Thema „Pflege organisieren“ am Donnerstag, 3. November, in der Verbraucherzentrale Norderstedt.

Norderstedt Was tun, wenn ein Angehöriger zum Pflegefall wird?

Norderstedt. Wird ein Angehöriger zum Pflegefall, ist das eine riesige Herausforderung für die ganze Familie. Es geht um eine völlig neue Organisation des Alltags – und auch um viele rechtliche Fragen. Wichtiges Grundwissen vermittelt ein Vortrag in Norderstedt am Donnerstag, 3. November.

Die Veranstaltung „Pflege organisieren“ ist eine Kooperationsveranstaltung der Verbraucherzentrale und des Norderstedter Seniorenbeirats. Sie findet in den Räumen der Verbraucherzentrale, Rathausallee 38, statt und beginnt um 18.30 Uhr.

Die Fachleute vermitteln das wichtigste Grundwissen rund um das Pflege- und Gesundheitsrecht. Sie erläutern die Möglichkeiten der Pflegeorganisation in Deutschland und erklären die aktuelle Rechtslage zum Thema, vor allem vor dem Hintergrund des Pflegestärkungsgesetzes II. Der Vortrag wird vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert.

Die Teilnahme an der Info-Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist aber erforderlich unter Telefon 040 523 84 55 oder per E-Mail an norderstedt@vzsh.de.