Der Lutherchor Quickbornheide sucht noch Sängerinnen und Sänger für das Konzert am 2. Advent.

Quickborn Wer möchte am 2. Advent beim Lutherchor mitsingen?

Quickborn. Der Lutherchor der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Quickbornheide probt für einen vorweihnachtlichen Konzertnachmittag am 2. Advent im Gemeindehaus an der Lornsenstraße 21-23. Beginn ist um 16 Uhr. Für diesen Auftritt sucht der Chor noch Sängerinnen und Sänger, die das bestehende Ensemble unterstützen.

Quickborn: Auch das Publikum wird Weihnachtslieder singen

Für den Auftritt am 2. Advent ist ein Wechselspiel zwischen Instrumentalisten, Chorgesang und adventlichen Lesungen vorgesehen. Doch auch das Publikum kann und soll aktiv werden und gemeinsam mit dem Chor Advents- und Weihnachtslieder singen.

Neben den Kompositionen altbekannter Meister wie Bach und Händel stehen besonders moderne Werke zeitgenössischer Komponisten wie zum Beispiel John Rutter und Leonhard Cohen auf dem Programm.

Wer mitmachen möchte und Lust und Spaß am Singen hat, ist im Lutherchor für dieses Projekt und gegebenenfalls weitere herzlich willkommen.

Geprobt wird jeden Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr unter der Leitung von Katja Krüger (Telefon:

0176/41 02 97 21) im Gemeindehaus. Einfach vorbeikommen, die Tür steht offen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.