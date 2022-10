Polizei Schleswig-Holstein - Raub in der AKN: Unbekannter überfällt 79-Jährige

Kreis Segeberg. Ein unbekannter Mann hat in einem Zug der AKN eine 79-jährige Frau beraubt. Der Täter riss seinem Opfer eine Kette vom Hals. Dabei stürzte die Rentnerin und erlitt leichte Verletzungen.

Tatort war am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Triebwagen, der sich auf dem Weg von Boostedt in Richtung Großenaspe befand. Als eine Zeugin einschreiten wollte, schubste der Unbekannte sie zur Seite. Nachdem der Zug in Großenaspe gestoppt hatte, rannte der Mann mit der Kette in Richtung Höpenredder davon.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt und um Hinweise von Zeugen. Der Unbekannte ist etwa 18 bis 19 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte kurze dunkle Haare.

Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen

„Die Fahndung nach dem Unbekannten im Bereich Großenaspe verlief erfolglos“, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bitten um Hinweise unter 04551/8840.