Ein Linienbus ist in Norderstedt in der Nacht zu 24.10.2022 gegen ein Auto und eine Häuserwand gefahren.

Norderstedt. Schreck in nächtlicher Stunde: Ein Linienbus der VHH ist am Montagmorgen gegen 0.20 Uhr in Norderstedt gegen ein parkendes Auto und gegen eine Häuserwand gekracht.

Der Bus der Linie 395 war unterwegs zum Pinneberger Bahnhof, als gegen 0.20 Uhr der Unfall auf der Ochsenzoller Straße passierte, im Bereich eines Kreisverkehrs in Garstedt, auf der Höhe des Restaurants „Mendoza“.

Polizei Norderstedt: Wendemanöver scheitert – Linienbus kracht in Hauswand

„Der Busfahrer wollte aus dem Kreisverkehr herausfahren und nahm die falsche Ausfahrt“, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. „Er wollte dann wenden, setzte auf ein Privatgrundstück zurück und touchierte einen parkenden Pkw. Dann fuhr er vorwärts gegen eine Häuserwand.“

Bild vom Unfall: Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort.

Foto: Michael Arning

Der Schaden an dem parkenden BMW und auch an der Wand habe sich aber in Grenzen gehalten, so Brockmann. Verletzte habe es bei dem Unfall nicht gegeben, wie wie alarmierten Rettungskräfte festgestellt hätten. Die Polizei habe bei dem 64 Jahre alten Mann auch „keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen“ feststellen können.

Lars Brockmann: „Der Fahrer konnte, nachdem er medizinisch untersucht worden war, die Fahrt mit dem Bus fortsetzen.“ An dem Bus habe es auch keine größeren Schäden gegeben.