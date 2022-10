Mann lauert 13-Jähriger auf – Polizei Schleswig-Holstein bittet um Hinweise

Der ca. 1,80 m große Mann kam plötzlich aus einem Gebüsch in Kaltenkirchen hervor und packte das Mädchen. Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter hat am vergangenen Sonntag in Kaltenkirchen einer 13-Jährigen aufgelauert, sie gepackt und an ihr gezerrt. (Symbolbild)

Kaltenkirchen. Ein Unbekannter hat am vergangenen Sonntag in Kaltenkirchen einer 13-Jährigen aufgelauert, sie gepackt und an ihr gezerrt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag sei der Mann aus einem Gebüsch hervorgekommen und habe das Mädchen, das alleine auf dem Sandweg hinter dem Lovis-Corinth-Weg unterwegs war, angesprochen.

Als er übergriffig wurde, habe sie Gegenwehr geleistet und sich schließlich befreien können. Das Mädchen lief in Richtung Alvesloher Straße davon, der mutmaßliche Täter entkam in die andere Richtung.

Mann packt 13-Jährige in Kaltenkichen

Erste Fahndungen nach dem etwa 1,80 Meter großen Mann blieben zunächst ergebnislos. Laut Polizei war der Unbekannte während des Übergriffs am Sonntagnachmittag ganz in Schwarz gekleidet, trug ein weißes Totenkopfsymbol an der Schulter und maskierte sich vermutlich mit einer Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Spaziergänger oder Anwohner, die sich am Sonntagnachmittag im Bereich aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler der Bad Segeberger Kriminalpolizei bitten unter 04551 884-0 um Kontaktaufnahme.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Norderstedt