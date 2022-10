Gastronomie: Frühstück Norderstedt: Unsere Tipps für den Start in den Tag

Wohin in Norderstedt und Umgebung, wenn man sich beim Frühstück verwöhnen lassen will? Hier sind unsere Empfehlungen.

Ausschlafen und dann gemütlich in schönem Ambiente frühstücken – auch in Norderstedt gibt es dafür einige Adressen.

Norderstedt. Ein leckeres Croissant mit Cappuccino oder doch lieber ein knuspriges Müsli in Kombination mit einem frischen Smoothie? Wer in Norderstedt und Umgebung frühstücken gehen will, hat die Qual der Wahl. Mehrere Cafés und Restaurants vor Ort bieten eine leckere Auswahl an.

Restaurant Binnen un Buten: Den Tag unter Reetdach beginnen

Frühstücken unter Reetdach: Das Restaurant Binnen un Buten Norderstedt.

Foto: Binnen un Buten

„Setzen Sie sich an den gedeckten Frühstückstisch und genießen Sie!“, heißt es beim Norderstedter Restaurant Binnen un Buten. Frühstück gibt es hier jeden Sonnabend und Sonntag, immer zwischen 10 und 13 Uhr. Gäste können zwischen unterschiedlichen Brot- und Brötchensorten wählen, dazu gibt es Aufschnitt, Käsesorten und Marmeladen, ein Glas Orangensaft und Kaffee für 14,50 Euro pro Person. Dazu bestellen kann man Pancakes mit Ahornsirup (4,50 Euro) oder Ei-Variationen (3-5 Euro). Außerdem gibt es das Frühstück bei Nachfrage in veganer oder vegetarischer Version.

Binnen un Buten, Ulzburger Str. 476a, Norderstedt, Reservierung 040/522 31 34, www.restaurant-binnen-un-buten.de

Restaurant Schweinske: Schnitzel? Geht auch schon morgens!

Bei Schweinske gibt es die „Luxus Sau“, ein Frühstück mit allem Drum und Dran für 13,50 Euro.

Foto: Privat

Das Schweinske in Norderstedt bietet eine umfangreiche Frühstückskarte. Da gibt es zum Beispiel die Frühstücks-Bowl mit Granola-Müsli, vielen Nüssen, Obst, Kirschsoße und Naturjoghurt für 9,40 Euro. Oder darf es die kleine Morgenferkelei mit Brötchen, Konfitüre, Käse, Wurst und gekochtem Ei sein (5,80 Euro)? Für den großen Hunger gibt es die „Luxus Sau“ mit Brötchen, Vollkornbrot, Lachs, Aufschnitt, Fleischsalat. Käse, Rühr- oder Spiegeleiern und das Glas Sekt oder Prosecco für 13,40 Euro. „Auch Schnitzel gibt es schon morgens, wenn man das möchte“, sagt Geschäftsführer Peter Henkel. Üblicherweise werde zwischen 9 und etwa 13 Uhr Frühstück angeboten. „Wenn es allerdings noch Brötchen gibt, kann man theoretisch auch ein spätes Frühstück um 17 Uhr einlegen“, sagt der Geschäftsführer.

Schweinske, Ulzburger Str. 334, Norderstedt, 040/526 66 64, www.schweinske.de/standorte/norderstedt

Moorbekcafé Norderstedt: Frühstücken mit der ganzen Familie

Verkäuferin Jacqueline Honsel vor einer Auslage mit vielen verschiedenen belegten Brötchen, die es im Moorbekcafé gibt.

Foto: Elisa Heithoff

Das Moorbeckcafé gibt es schon seit 2004, und jeden Tag gibt es ein Frühstücksangebot, dass man noch bis in den späten Nachmittag genießen könne, wenn man wolle. „Für jeden ist etwas dabei“, sagt Nurten Ayan, Chefin des Cafés. Es gibt das süße Frühstück mit zwei Brötchen und Konfitüre, Honig oder Nutella (4,80 Euro), das Moorbek-Frühstück, das zusätzlich noch Frischkäse, ein gekochtes Ei und Käse bietet (6,60 Euro) oder das Pariser Frühstück mit zwei Croissants, Konfitüre und Frischkäse (6,80 Euro). Die großen Varianten sind das Käse-Frühstück für Zwei (15,50 Euro), das herzhafte Frühstück für Zwei (16,50 Euro) und das große „Continentale Frühstück“ (18 Euro). Außerdem gebe es frisch gepresste Säfte und Tchibo-Kaffee, der sehr beliebt sei. Wer mit der ganzen Familie kommt (ab 5 Personen), sollte kurz durchklingeln und einen Tisch reservieren.

Moorbeckcafé, Rathausallee 35-39, Norderstedt, 040/526 12 30, http://www.moorbek-cafe.de

Bäckerei-Konditorei Nitt: Den Tag beginnen bei der Frühstückefee

Bei den Filialen der Bäckerei Nitt gibt es ein breites Frühstücksangebot.

Foto: Bäckerei Nitt

Die Bäckerei-Konditorei Nitt hat gleich mehrere Filialen in Norderstedt und Umgebung. So zum Beispiel das Eichen, Erlen oder Oxen Café. Dort kann man gemütlich sitzen und es sich sogar draußen auf den Terrassen bequem machen. „Uns ist es sehr wichtig, dass die Kunden es richtig lecker finden und sich wohl fühlen“, sagt Lume Slonek, die schon seit über 25 Jahren in dem Betrieb arbeitet. Dem Familienbetrieb läge besonders am Herzen, dass die Gäste gerne verweilen und daher wieder kommen. „Wir sind breit aufgestellt, damit alle zufrieden sind“, erzählt Slonek. Daher gibt es unter anderem ein Kinder-, Handwerker- und Partnerfrühstück und das große Deluxe-Frühstück, zu dem ein Glas Sekt gehört. Lume Slonek, die von ihren Mitarbeitern liebevoll als Frühstücksfee bezeichnet wird, findet es besonders wichtig, das Angebot von Zeit zu Zeit zu verändern und anzupassen. So gibt es in manchen Cafés zum Beispiel alternative Milchprodukte, außerdem wird schon seit einiger Zeit ein vegetarisches Frühstück angeboten.

Bäckerei-Konditorei Nitt, Filialen an der Segeberger Chaussee 48, am Erlengang 5-7, an der Ochsenzoller Straße 103, und an der Ulzburger Straße 324 (Hauptgeschäft), erreichbar unter 040/522 21 53, www.baeckerei-nitt.de/filialen/norderstedt/

Café Freddo Norderstedt: Griechisches Frühstück mit Bougatsa

Die Blätterteigspezialität Bougatsa nimmt man im Cafe Freddo in Norderstedt wirklich ernst!

Foto: Cafe Freddo

Das Café Freddo in Norderstedt bietet deutsches, und vor allem auch griechisches Frühstück an – und das den ganzen Tag über. „Ein Leben ohne Bougatsa ist möglich – aber sinnlos“ steht auf einer Anrichte des Cafés. Bougatsa, das ist griechisches Gebäck aus Filoteig, es wird mit Creme oder Grießpudding, aber auch herzhaft mit Käse-, Hackfleisch- oder Spinatfüllung angeboten. Im Freddo gibts außerdem Rührei, Omelettes, Wraps und Toasts. „Der Kunde kann sich das auch so zusammenstellen, wie er mag“, sagt Elisabeth Kuchenfkaja, die im Café Freddo arbeitet.

Café Freddo, Ulzburger Straße 5, Norderstedt, 040/88 36 60 67, cafe-freddo.eatbu.com

Café Cup & Cino Norderstedt: Brunchen am Wochenende

Das Restaurant und Café "Cup&Cino" in Norderstedt.

Foto: Cup&Cino

Das Cup & Cino in Norderstedt bietet sonnabends und sonntags von 10 bis 13 Uhr ein Frühstücksbüfett für seine Gäste an. „Das ist sehr attraktiv für die Leute, hier können sie sich selbst bedienen“, so Cem Duman, Inhaber des Restaurants. Bereits seit zwölf Jahren kann man im Cup & Cino am Wochenende brunchen. Zu Brötchen, Croissants, Aufschnitt und Rührei gibt es verschiedene heiße Getränke und Säfte, an denen sich die Besucher nach Belieben bedienen können. Das Frühstücksbüfett kostet 17,90 Euro.

Cup & Cino, Ohechaussee 11, Norderstedt, 040/308 50 007, www.cupcino-norderstedt.com

Hotel Wilhelm Busch Norderstedt: Hier gibt es das „Spätstück“

Ein kleiner Einblick dazu, was beim Spätstück im Hotel Wilhelm Busch so auf den Tisch kommt.

Foto: Privat

Kein Frühstück mehr, aber noch nicht so richtig Brunch: Das ist das Spätstück im Hotel Wilhelm Busch in Norderstedt. Es wird sonn- und feiertags von jeweils 10 bis 13 Uhr angeboten. „Da verwöhnen wir die Gäste mit allen Köstlichkeiten, die es zum Frühstück gibt“, sagt Roland Koch, Inhaber des Hotels. Auch eine große Auswahl an Bio-Produkten stehe zur Verfügung. Für das Spätstück-Büfett zahlen Erwachsene 25,50 Euro und Kinder unter zwölf Jahren 13 Euro. Kinder bis einschließlich vier Jahre müssen nichts bezahlen.

Hotel Wilhelm Busch, Segeberger Chaussee 45, Norderstedt, 040/529 90 00, www.hotel-wilhelm-busch.com/spaetstueck

Bäckerei Tackmann Norderstedt: Geburtstagskinder können umsonst frühstücken

Bei der Bäckerei Tackmann gibt es auch jede Menge leckeren Kuchen.

Foto: Tackmann

Besonders großzügig zeigt sich die Bäckerei Tackmann, die in Norderstedt ein „Coffee House“ am Alten Kirchenweg betreibt und Filialen in Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und zwei in Bad Bramstedt: Wer Geburtstag hat (Personalausweis vorlegen) wird auf ein Geburtstagsfrühstück eingeladen. Mitfeiernde können sich ja ein Tackmanns Frühstück bestellen – inklusive Kaffee, Tee oder Kakao, einem Glas Orangen- oder Apfelsaft, drei Brötchen, Käse, Wurst, Marmelade, Philadelphia, zwei Schälchen Mett, Quark oder Fleischsalat und einem gekochten Ei kostet es 10,95 Euro.

Tackmann Coffee House, Alter Kirchenweg 33-41, 040/53 00 82 88, Mo–Sa, 7.00-18.00, So, 8.00– 18.00, baeckerei-tackmann.de/location/norderstedt-coffee-house/

Bäckerei Vogt Kaltenkirchen: Großes Frühstück in ruhigem Ambiente

Das Frühstück im Café Vogt in Kaltenkirchen.

Foto: Café Vogt

Das Café Vogt in Kaltenkirchen hat 45 gemütliche Sitzplätze und lädt zum entspannten Frühstück, kleinen Mittagstisch oder genussvollen Nachmittagskaffee mit Kuchen ein. Zum Frühstück kann man nach Frankreich oder Amerika reisen – mit dem französischen Frühstück oder dem „Breakfast in Amerika“. „Wir haben viele verschiedene Sachen“, sagt Kate Akyüz, Mitarbeiterin des Cafés. Neben einem süßen, kleinen, oder großen Gourmet-Frühstück wird auch ein Sektfrühstück angeboten.

Café Vogt, Friedenstraße 11, Kaltenkirchen, 04191/21 96, https://www.baeckerei-vogt.de

Palmencafé in Hasloh: Brunchen wie in den Tropen

Die Betreiber des Palmencafé Hasloh: Shari und Hendrik Albrecht.

Foto: Burkhard Fuchs

Im Palmencafé wird jeden ersten Sonntag im Monat und an ausgewählten Feiertagen „ein ganz buntes Büfett“ aufgebaut, sagt Shari Albrecht, Inhaberin des Familienbetriebs. Es gibt kalte und warme Speisen, frisches Obst, Aufstriche und hausgemachten Kuchen. Für die wenigen Termine gibt es meist Wartelisten. Tickets für das Brunch-Büfett kosten 34,90 Euro pro Person, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 15 Euro.

Palmencafé-Brunch, 10.00-13.00, Kieler Straße 5, Hasloh, 04106/640 26 66, Reservieren auch unter www.palmencafehasloh.de/brunch

Brunch-Tipp: Immer wieder sonntags – im Seegarten in Barmstedt

Im Café und Restaurant Seegarten in Barmstedt gibt es sonntags Brunch.

Foto: Seegarten

Im Seegarten wird sonntags von 11 bis 14 Uhr ein großes Büfett aufgebaut. Neben dem üblichen Frühstücksgebäck und einer großen Auswahl an Beilagen, gibt es dort wechselnde Suppen und Desserts sowie frischen Obstsalat und Schokoladenpudding. Der Brunch kostet 25,50 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder. Der Seegarten bittet darum, mindestens drei Tage vorher zu reservieren.

Seegarten Café und Restaurant, Seestraße 10, Barmstedt, 04123/922 65 90, www.seegarten.info/brunch