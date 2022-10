Carport-Brand in Norderstedt verursacht Sachschaden

Norderstedt. Bei einem Feuer in einem Carport in Norderstedt ist am frühen Sonnabendmorgen Sachschaden entstanden. Auch ein Haus sei von dem Brand gegen 4.30 Uhr betroffen gewesen, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Sonnabend. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Wie viele Autos von dem Feuer betroffen waren, konnte die Leitstelle nicht sagen. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet, dass bei dem Brand fünf Autos betroffen waren.

