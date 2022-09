Kreis Segeberg: Stadtwerken erhöhen Gaspreise – das zahlen Kunden künftig

Kreis Segeberg. Mit dem Monatswechsel beginnt in Deutschland die Heizperiode. In diesem Jahr ist der 1. Oktober für viele Verbraucher eine Zäsur, ist er doch mit einer Erhöhung der Gaspreise verbunden. Zehntausende Haushalte im Kreis Segeberg sind hiervon betroffen. Die meisten sind Kunden von Stadtwerken, oft in Sondertarifen, aber teilweise auch in der Grundversorgung.

Mehr gezahlt werden muss überall. Auch, wenn die Bundesregierung einen Gaspreisdeckel angekündigt und zudem das Ende der Gasumlage beschlossen hat. Denn bis die Entlastungen sichtbar werden, wird es dauern. Das Hamburger Abendblatt hat bei den Stadtwerken Norderstedt, Bad Bramstedt und Kaltenkirchen nachgefragt, wie sich die Preise entwickeln, was die Kunden sagen und was 2023 passieren könnte.

Stadtwerken erhöhen Gaspreise – das zahlen Kunden künftig

Norderstedt: Die Stadtwerke versorgen hier rund 12.000 Haushalte mit Erdgas. 65 Prozent davon nutzen laut Unternehmensangaben den Sondertarif „FairWatt“, 25 Prozent sind in der Grundversorgung, 10 Prozent haben alte Tarife. „Als Grundversorger nehmen wir zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Energieversorgung Kunden, deren Versorgung durch andere Anbieter, aus welchen Gründen auch immer, endet, automatisch auf. Insbesondere zum Jahresbeginn 2022 haben wir einen verstärkten Zulauf verzeichnet“, berichtet Stadtwerke-Sprecher Oliver Weiß.

Eine Bedingung gibt es aber: „Die Stadtwerke Norderstedt versorgen ausschließlich Haushalte im eigenen Netzgebiet.“ Kündigungen hat es kaum gegeben. Allerdings sind viele Billiganbieter vom Markt verschwunden, wie auch ein Blick auf gängige Vergleichsportale zeigt – es gibt kaum Alternativen zu Stadtwerken.

20.000 Kilowattstunden entsprechen brutto fast 5000 Euro im Jahr

Bei „FairWatt“ betrug der Arbeitspreis zum 1. Juli noch 13,84 Cent (pro Kilowattstunde), in der Grundversorgung waren es 14,40 Cent. Ab dem 1. Oktober steigt dies auf 22,68 Cent bzw. 23,24 Cent. Oftmals wird eine Musterrechnung für einen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr erstellt.

Für Norderstedt bedeutet das: FairWatt-Kunden würden brutto 4667,85 Euro zahlen, in der Grundversorgung 4778,83 Euro. Darin einberechnet ist die Mehrwertsteuer von 19 Prozent sowie aktuell noch die Gasumlage. Weitere Steigerungen zum 1. Quartal 2023? Nicht ausgeschlossen.

Oliver Weiß, Sprecher der Stadtwerke Norderstedt, im Technikcenter vor einem Gaszähler.

Foto: Christopher Herbst

Weiß: „Die deutschen Gasspeicher sind mittlerweile zu rund 90 Prozent gefüllt und erste Maßnahmen, Deutschland aus der Abhängigkeit von den Lieferungen russischen Erdgases zu führen werden auf den Weg gebracht. Trotzdem ist eine Prognose zur Gaspreisentwicklung nach wie vor kaum möglich und wir sollten uns darauf einstellen, dass kurzfristig zumindest nicht mit einer spürbaren Entspannung auf den Beschaffungsmärkten zu rechnen ist.“

Preisdeckel? Stadtwerke sehen viele offene Fragen

Zur Frage nach einem staatlich verordneten Gaspreisdeckel antworten die Stadtwerke skeptisch, auch wenn der Kerngedanke, also die Sicherung eines bezahlbaren Grundbedarfs, nachvollziehbar sei. Viele Detailfragen müssten geklärt werden, so Oliver Weiß. „Angefangen von der Definition eines Grundbedarfes, der je nach Haushaltsgröße und energetischem Zustand der Gebäude stark variieren kann. Außerdem sollten Maßnahmen zur Reduzierung der Verbräuche belohnt werden, während ein Preisdeckel die Maßnahmen der Verbraucher zu Optimierung verlangsamen könnte.“

In Kaltenkirchen steigt der Bruttopreis um über 10 Cent pro Kilowattstunde

Kaltenkirchen: Auch in Kaltenkirchen sind die Stadtwerke der Grundversorger – und auch sie nehmen derzeit keine Kunden von außerhalb des Netzgebietes auf. Zum 1. Oktober steigt der Arbeitspreis für Gas von 15,17 Cent/Kilowattstunde brutto auf 27,14 Cent. Davon sind 3000 Kunden betroffen.

„Auf die Preisanpassungsschreiben gab es kaum Reaktionen. Erst die kürzlich verschickten Abschlagserhöhungen lassen die Kunden die dramatische Situation realisieren. Die Forderungen nach staatlicher Unterstützung bzw. Eingriffen werden zunehmend deutlicher“, berichtet Stadtwerke-Leiter Olaf Nimz.

Stadtwerke Bad Bramstedt: Keine Verträge mit Preisgarantien

Bad Bramstedt: In Bad Bramstedt erhöhen die Stadtwerke ihren Grundversorgungstarif (für einen Verbrauch von 7633 bis 63.325 Kilowattstunden) zum 1. Oktober von bisher 12,49 auf 16,11 Cent/kwh (brutto). Für den Sondervertrag „Roland Ökogas“ gibt es eine Steigerung von 11,62 auf 15,25 Cent. Seit Jahresbeginn hat sich dieser Tarif damit um 59 Prozent erhöht, so die Stadtwerke.

Laut Geschäftsführer Marc Fischer ist der Versorger hiermit vergleichsweise günstig. „Der günstigste Wettbewerber bei den Vergleichsportalen check24 oder verivox ruft 36,60 Cent auf.“ Damit würde ein Haushalt mit 20.000 kwh/Jahr 4300 Euro sparen gegenüber anderen Anbietern.

Trotzdem sind alle Kunden betroffen. „Wir verfügen über keine Verträge mit einer wie auch immer gearteten Preisgarantie und können daher unsere Kostensteigerungen vollumfänglich an sämtliche Kunden rechtswirksam weitergeben.“ Viele andere Unternehmen der Energieversorgung drohten hingegen in finanzielle Schieflage zu geraten, dass diese trotz der Preisexplosionen an Preisgarantien gebunden seien.

Stadtwerke-Geschäftsführer: Mit Erhöhungen verdienen „wir nicht einen Cent mehr“

Die Meinung der Kunden zu den Erhöhungen? „Es gibt verzagte, verzweifelte und wütende Reaktionen“, so Fischer. Er betont: „Wir befinden uns aktuell in einem hybriden Krieg, einem veritablen Wirtschaftskrieg. Verantwortlich für die Energiepreisexplosion, die im Worst-Case zu einer Spaltung der Gesellschaft und zu einem drastischen Erstarken der politischen Extreme führen könnte, ist Wladimir Putin.“

Und nicht die Bundesregierung, Gasimporteure und erst recht nicht die Stadt- und Gemeindewerke, sagt er. „Wir, die Stadtwerke Bad Bramstedt, verdienen mit den Preiserhöhungen unterm Strich nicht einen Cent mehr.“ Neukunden aus dem Umland werden auch hier keine mehr aufgenommen.